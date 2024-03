MLB inicia investigaciones en el caso del intérprete de Shohei Ohtani

Las Grandes Ligas de Béisbol abrieron una investigación formal sobre apuestas ilegales y acusaciones de robo que involucran a la estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, y su intérprete, Ippei Mizuhara.

Mizuhara fue despedido del equipo el miércoles luego de informes de Los Angeles Times y ESPN sobre sus supuestos vínculos con una casa de apuestas ilegal y afirmaciones de los abogados de Ohtani de que la estrella japonesa había sido víctima de un "robo masivo".

"Las Grandes Ligas de Béisbol han estado recopilando información desde que nos enteramos de las acusaciones que involucraban a Shohei Ohtani e Ippei (Mizuhara) a través de los medios de comunicación", dijo la oficina del comisionado en un comunicado el viernes. "Hoy temprano, nuestro Departamento de Investigaciones comenzó su proceso formal de investigación del asunto".

Ohtani y los Dodgers estaban en Seúl, Corea del Sur, para su serie inaugural contra los Padres de San Diego cuando se publicaron informes sobre supuestos vínculos entre Mizuhara, de 39 años, y una casa de apuestas ilegal. Los equipos regresaron a Estados Unidos después del partido del jueves por la noche y la MLB no hizo ningún comentario público hasta que anunció la investigación el viernes.

El IRS confirmó el jueves que Mizuhara y Mathew Bowyer, el presunto corredor de apuestas ilegal, están bajo investigación criminal a través de la oficina local de la agencia en Los Ángeles. El portavoz de Investigación Criminal del IRS, Scott Villiard, dijo que no podía proporcionar detalles adicionales.

The Associated Press no ha podido comunicarse con Mizuhara para hacer comentarios. No está claro si tiene un abogado. Mizuhara estuvo con el equipo en Corea del Sur hasta su despido. Se desconoce si abandonó el país.

MLB estableció su Departamento de Investigaciones en 2008 tras las acusaciones contenidas en el informe de 2007 del ex líder de la mayoría del Senado, George Mitchell, sobre el uso de drogas para mejorar el rendimiento en el deporte. La unidad investigó al tres veces Jugador Más Valioso Alex Rodríguez, quien fue suspendido para la temporada 2014 por violaciones del acuerdo de drogas y contrato laboral en relación con la investigación de Biogénesis.

Más recientemente, la unidad investigó al lanzador de los Dodgers Trevor Bauer, lo que llevó a una suspensión de 194 juegos en 2022 bajo la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil del deporte. Una mujer de San Diego dijo que Bauer la golpeó y abusó sexualmente de ella, acusación que el lanzador negó.

Ohtani es la estrella más grande del béisbol, un jugador de dos vías sin precedentes que se ha destacado en el plato y en el montículo. Fue dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana con los Angelinos de Los Ángeles antes de irse como agente libre para firmar un contrato récord de 700 millones de dólares y 10 años con los Dodgers en diciembre.

Ohtani no ha emitido ninguna declaración y no habló con los periodistas en el clubhouse de los Dodgers después del partido del jueves por la noche.