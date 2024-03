Mets acuerdan con JD Martínez por un año y 12 millones de dólares

JD Martínez tiene un nuevo hogar y acordó el jueves un contrato de un año y 12 millones de dólares con los Mets de Nueva York, según una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico. El New York Post fue el primero en informar de la medida.

Martínez recibe un bono por firmar de $2.5 millones, $2 millones este año y $7.5 millones en dinero diferido, pagaderos en cuotas de $1.5 millones cada 15 de enero desde 2034-38.

Martínez bateó .271 con 33 jonrones y 103 carreras impulsadas en sólo 113 juegos el año pasado para los Dodgers de Los Ángeles, aportando un valor sólido al contrato de un año y $10 millones que firmó antes de la temporada. Los problemas de espalda e ingle limitaron su disponibilidad, pero agregó una selección al Juego de Estrellas de la Liga Nacional a las cinco veces que estuvo en la Liga Americana con Detroit y Boston.

El nuevo presidente de Operaciones de Béisbol, David Stearns, había insistido en que los Mets querían darles a los jóvenes Mark Vientos y Brett Baty muchos turnos al bate esta temporada en lugar de contratar a un veterano como bateador designado o tercera base. Pero ahora Martínez se convierte en el bateador designado principal en lugar de Vientos, quien aún podría compartir tiempo de juego en tercera con Baty, teniendo oportunidades contra lanzadores zurdos en particular.

Martínez ha jugado en las esquinas de los jardines con moderación en las últimas dos temporadas, pero ha dado todos los indicios de que puede ser un bateador designado productivo. La temporada pasada fue la primera vez en la historia de los Dodgers que el equipo tuvo cuatro jugadores con 100 carreras impulsadas, y Martínez se unió a Mookie Betts, Freddie Freeman y Max Muncy.