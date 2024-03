Leones renuevan con Ramírez y anuncian más firmas

La gerencia de Operaciones de los Leones del Escogido informó este viernes que renovó su acuerdo con el antesalista José Ramírez, para que el estelar jugador de las Grandes Ligas continúe vistiendo el uniforme rojo.

Ramírez, nativo de Baní, participó por primera vez con los melenudos en el torneo 2023-24, luego de ser adquirido por el club desde los Toros del Este el pasado 24 de septiembre.

Con los Leones, Ramírez se destacó con .381 de porcentaje de embasarse, .725 de OPS, 1 cuadrangular, 5 remolcadas y 9 anotadas en 10 encuentros de serie regular.

Actualmente el jugador de 31 años se encuentra con los Guardians de Cleveland, preparándose para liderar a ese equipo en la temporada 2024 de las Ligas Mayores.

Asimismo, el Escogido también acordó con el jardinero Johan Mieses, el lanzador derecho Eduardo Rivera y el utility del cuadro Abiatal Avelino, quienes estaban en la agencia libre.

Mieses, de 28 años y quien durante este verano jugará con los Hanshin Tigers de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional, apenas ha visto acción en siete juegos en su carrera en la LIDOM, pero goza de prestigio jonronero ya que ha tenido cinco temporadas en las Menores conectando un mínimo de 19 vuelacercas y un máximo de 28.

Rivera, de 31 años, lanzó primores en el 2023-24 con los Gigantes de Carolina en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, logrando 1.85 de efectividad, 1.14 de WHIP y 48 ponches en 43.2 entradas. Su récord fue de 3-3 y abrió en 9 de sus 10 salidas. Nunca ha lanzado en LIDOM.

Avelino, de 29 años, ha participado en 8 campañas (2014-15 al 2021-22 con Estrellas y Gigantes) en el circuito criollo. Totaliza .250 de promedio, 3 jonrones, 37 remolcadas, 73 anotadas y 32 robos en 163 compromisos. Vio acción con los Leones en el Round Robin 2019-20. En el 2023 jugó en la Liga Independiente del Atlántico.

La firma de Ramírez se une a las de Erik González (IF), Starling Marte (OF), Franchy Cordero (OF), Elier Hernández (OF), Jimmy Cordero (P), José Marmolejos (IF-OF) , Pedro Severino (C) y Alex Colomé (P), entre los agentes libres que el Escogido mantuvo en su reserva nativa.

Recientemente el equipo también sumó a Jorge Mateo (IF), Gabriel Ynoa (P), Michael Ynoa (P), Sócrates Brito (OF) y Phillips Valdez (P), quienes fueron captados en el mercado de agentes libres irrestrictos de la LIDOM.

Además, la gerencia de Operaciones escarlata ha adquirido vía cambio a Yamaico Navarro (1B), Zoilo Almonte (OF), Ramón Laureano (OF) y William Lugo (IF).