Shohei con gran inicio en su era con Dodgers

Los Dodgers de Los Ángeles comenzaron su era Shohei Ohtani con una victoria memorable en una noche de primicias.

El sencillo productor de Ohtani coronó una remontada de cuatro carreras en la octava entrada en su debut con los Dodgers, y Los Ángeles venció a los Padres de San Diego 5-2 en el primer partido del miércoles por la noche, el primer juego de las Grandes Ligas en Corea del Sur. “Simplemente fue una buena noche en general para Shohei”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “El panorama más amplio es significativo porque tienes un talento generacional en tu club en un gran mercado en Los Ángeles. Hay muchos más ojos puestos en los Dodgers y en las Grandes Ligas de Béisbol”.

El juego cambió cuando un roletazo de rutina atravesó las membranas del guante del primera base Jake Cronenworth mientras anotaba la carrera de la ventaja.

Ohtani se fue de 5-2 con una impulsada en su primer juego desde que dejó a los Angelinos de Los Ángeles por un contrato récord de 700 millones de dólares y 10 años con los Dodgers. Una multitud de 15.952 personas estuvo presente para observar en el Gocheok Sky Dome.

La estrella de dos vías, limitada al bateo tras una operación en el codo, también tuvo un error mental que provocó el último out del octavo. Fue declarado out cuando pasó la segunda base y luego no pudo retocar la bolsa mientras se retiraba con un elevado de Freddie Freeman, lo que provocó una doble matanza que puso fin a la entrada.

Una amenaza de bomba no pareció afectar los preparativos previos al partido. La policía no encontró explosivos y dijo que actuaron tras recibir un aviso de que la amenaza era contra Ohtani.

Los lanzadores de los Padres dieron nueve boletos y golpearon a un bateador, y los Dodgers tuvieron siete hits, ninguno para extrabases. San Diego lideraba 2-1 al entrar al octavo cuando Max Muncy comenzó con una base por bolas contra Wandy Peralta. Teoscar Hernández, también debutante con los Dodgers, conectó sencillo ante Jhony Brito (0-1), entre los jugadores que obtuvieron los Padres en el canje que envió al astro Juan Soto a los Yankees de Nueva York.

James Outman recibió base por bolas y un elevado de sacrificio de Kiké Hernández empató el marcador. Adrián Morejón relevó y Gavin Lux le pegó un helicóptero a Cronenworth que el dos veces All-Star intentó de revés. La pelota atravesó las correas del gran guante del primera base.