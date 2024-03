Excerrador GL ahora dirige a pequeños

Usualmente los peloteros de gran nivel de Grandes Ligas luego de retirados se reintegran a los terrenos de juego para enseñar su experiencia a la nueva generación.

Algunos deciden entrar al negocio del béisbol como gerentes, y otros son coach o dirigentes.

Lo que no es habitual es que un estelar se sumerja en el béisbol infantil, sin tener academias ni programas. Francisco Rodríguez es ese tipo de excepción, que luego de retirarse de la pelota organizada, se involucró de inmediato a enseñar niños desde que están en las categorías formativas.

Kid Rodríguez es el dirigente del equipo de Venezuela que participa en el Campeonato Panamericano U15 que se lleva cabo en Baseball City, antiguo complejo de los Rojos de Cincinnati en Boca Chica.

El excerrador explicó que de esa forma entrega una parte de lo mucho que le dio el béisbol.

“Es una gran experiencia que vivo cada día, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad que tengo de enseñar y transmitirles a estos niños lo difícil que es el este juego”, dijo el ganador de la Serie Mundial con los Angelinos de Anaheim en 2002.

Rodríguez salió de las mayores en el 2017 cuando tenía 35 años y de inmediato se puso a disposición con la Federación de Venezolana de Béisbol para guiar a los jóvenes de una manera desinteresada.

Explicó que antes de anunciar su retiro, aun cuando se uniformaba con los Tigres de Detroit, ya tenía pensado dedicarse a este trabajo.

“Mi interés es hacerme amigo de esos niños. Que no me vean como un coach, sino como alguien que desea ayudarlos. Ellos tienen una gran capacidad en el terreno de juego y mi misión es que puedan sacar el mayor provecho”, adujo el oriundo de Caracas.

El venezolano aclaró que no tiene las intenciones de pertenecer a ningún equipo de la MLB o de la liga de su país. Dijo que la labor que brinda en este momento es una retribución y que no tiene la visión de trabajar en un puesto de ese nivel.

“Yo no soy un coach de pitcheo, si puedo enseñar pero no me veo en el béisbol organizado. Me disfruto ver a estos niños reírse y por el momento no tengo la necesidad de emigrar para otro lado, gracias Dios”, mantuvo Kid Rodríguez.

Desde la niñez

Ser dirigente de esta categoría era un sueño de que Francisco Rodríguez desde antes de jugar pelota profesional.

Le dio el crédito al señor Graciano Ravelo, un icono de ese deporte en Venezuela, que acompañó a Rodríguez hasta el momento de su firma.

“Aprendí la forma enseñar de Ravelo y siempre me vi como él, enseñando lo aprendido y eso es lo que estoy haciendo, honrando su nombre y repartiendo conocimiento”, expresó.

Valoró el gran nivel de béisbol que está desarrollando su país, manifestó que gracias a los nuevos talentos, Venezuela es una potencia en la pelota.

“Al momento de mi firma los únicos que podían estar al lado de los Estados Unidos era la República Dominicana, ya eso ha ido cambiando, tanto así, que tenemos al mejor pelotero de las Grandes Ligas en estos momentos”, aseguró.

Kid Rodríguez fue en seis ocasiones al juego de estrellas, además ganó en dos temporadas el premio al Relevista del año, en el 2006 y 2008.

En tres años fue el líder de salvados de la Liga Americana y tiene la marca de más rescates en la regular con 62 en el 2008.