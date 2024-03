Los Dodgers versus los Padres en la apertura este miércoles de la campaña de Grandes Ligas

Ha terminado la espera. Ya hay béisbol. Es difícil imaginarse un mejor primer acto para la temporada del 2024 que éste: Un choque entre rivales del Oeste de la Liga Nacional en el otro lado del mundo, con los primeros partidos de temporada regular de las Mayores en Corea del Sur.

Alisten sus alarmas. Los Padres y Dodgers se medirán en el Juego 1 de la Serie de Seúl la mañana del miércoles a las 6:05 a.m. ET (3:05 a.m. PT).

El Gocheok SkyDome ofrece un gran escenario para el debut de Shohei Ohtani con los Dodgers. Ohtani -- la mayor contratación en la temporada muerta y el rostro del béisbol -- se enfrentará con una de las caras del béisbol en Corea del Sur. El torpedero de los Frailes, Ha-Seong Kim, es oriundo de la ciudad cercana Bucheon y una vez vio acción en el mismo estadio durante su tiempo en la KBO.

Donde se observará

El juego está programado para las 7:05 p.m. hora local de Seúl -- que serán las 6:05 a.m. ET (3:05 a.m. PT). El encuentro se transmitirá localmente por SportsNet LA en Los Ángeles y Padres.TV en San Diego. Fuera del mercado se podrá ver por ESPN.

Los abridores

Dodgers: LD Tyler Glasnow (10-7, EFE de 3.53 la temporada pasada)

Glasnow será el encargado de abrir el Juego 1 por Los Ángeles, con Yoshinobu Yamamoto programado para el Juego 2. Esto dúo representa las mayores adiciones a la rotación de los Dodgers en la temporada muerta. Glasnow llegó por medio de un canje con los Rays en diciembre. El miércoles marcará la segunda apertura de Glasnow en el Día Inaugural, luego de su presentación por los Rays en el 2021.

Padres: LD Yu Darvish (8-10, EFE de 4.56 la temporada pasada)

Es la cuarta apertura para Darvish en el Día Inaugural y su tercera como miembro de los Frailes, con San Diego optando por acudir a Darvish antes de Joe Musgrove, quien abrirá en el Juego 2. Darvish viene de un 2023 de múltiples lesiones y su campaña concluyó en agosto debido a una molestia en el codo derecho. Pero en noviembre, recibió el visto bueno para realizar su programa completo de ejercicios en la temporada muerta y se vio bien durante toda la pretemporada.

Las ofensivas

Dodgers: Contaron con su lineup lleno de estrellas en los dos compromisos de exhibición en Seúl. Es una alineación que tiene posibilidades de ser una de las más dominantes en la historia de las Mayores. Mookie Betts, Shohei Ohtani y Freddie Freeman liderarán la ofensiva toda la campaña.

Padres: Manny Machado fue operado del codo en octubre y está programado para comenzar la temporada como bateador designado, dejando a San Diego con un hueco en la antesala. Junto a él estará el brillante dominicano Fernando tatis Jr, xander Bogaerts, Jake Cronenworth, el oriundo de Korea Ha Seong Kim, Jurickson Profar entre otros peloteros. Graham Pauley, el dominicano Eguy Rosario y Tyler Wade son los candidatos para llenar puestos vacante, mientras que Jackson Merrill parece estar perfilado como el jardinero central más joven en un Día Inaugural desde Andruw Jones en 1996 -- pese a aprender la posición sobre la marcha en los Entrenamientos de Primavera.

Manny Machado durante un momento de los entrenamientos de los Padres de San Diego este martes en el estadio de b{eisbol en Seúl, Coreafuente externa

Los bullpen de ambos

conjuntos

Dodgers: Manejarán su bullpen de una manera similar a la del año pasado. Evan Phillips recibirá las mayores oportunidades de rescates, pero también estará disponible en situaciones apremiantes en episodios anteriores. Ryan Brasier, Joe Kelly, Daniel Hudson y Blake Treinen también lanzarán en momentos apremiantes. Si es necesario un relevista de varias entradas, Los Ángeles contará con Kyle Hurt, Michael Grove y Ryan Yarbrough.

Padres: No han señalado formalmente a un cerrador, aunque ese rol probablemente caiga en manos del venezolano Robert Suárez, quien en las últimas temporadas fungió como el preparador de mesa de Josh Hader. Steven Wilson, quien pasó a los Medias Blancas como parte del traspaso de Dylan Cease, es una notable baja. Pero los recién adquiridos Yuki Matsui y el quisqueyano Wandy Peralta.