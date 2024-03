Rojos de Cincinnati (proyección 2024)

Hace 33 años la última vez que los Rojos de Cincinnati ganaron una serie mundial. Es un equipo famoso, por aquello de la Gran Maquinaria Roja de los años 70, pero luego de un título en 1990 no han vuelto por la senda victoriosa.

Esto es cierto y lastimoso para una gran franquicia. Porque Cincinnati, en el Estado Ohio, siempre ha sido fuerte en su estadio con capacidad para 43 mil personas.

Pero, los días aquellos de los 70, cuando se hicieron famosos, han quedado atrás. Solo queda el recuerdo de Pete Rose, Tany Pèrez, Joe Morgan, Johnny Bench, Cesar Gerónimo, David Concepción.

El equipo tiene el mismo manager hace 5 años, David Bell. Està allí desde 2019., y nunca ha podido avanzar. Su record general es negativo, 333-375. El año pasado tuvieron marca de 82-80 para el tercer lugar de la Divisiòn Central. Antes de eso, en 2022, perdieron 100 juegos con 62 triunfos.

Para el 2024, hay dos dominicanos señalados para tener gran importancia para Cincinnati.

Uno es el lanzador Frankie Montás, quien ha sido señalado inclusive para el partido inaugural el día 28 de este mes ante los Nacionales de Washington. Montás llegó allí vía la agencia libre, firmó buen contrato de 1 año y US$16 millones.

El problema con Montás, de 30 años de edad, es que viene de lesiones. En el 2023 con los Yanquis apareció en un juego solamente, tiró 1 inning, salió y jamás volvió. Su mejor actuación ha sido en 2021 con Oakland, record de 13-9 y 3.37 de efectividad.

El otro es Elly de la Cruz, short stop, quien debutó el pasado año en forma explosiva. Elly bateó para .235 ,con 13 jonrones y 44 empujadas, 15 dobles y 7 triples. Pero, tuvo 144 ponches en 388 turnos para un 37%, que es demasiado. Si él logra bajar los ponches, puede rendir mucho más.

El resto de la rotación de pitcheo la forman Hunter Greene, Grahan Ashcraft, Andre Abbot, Brandon Williams, y el cerrador es Alexis Díaz, boricua (hermano de Edwin Dìaz, cerrador de los Mets).

En las posiciones, de receptor Tyler Stephenson, en primera Cristian Encarnación o Jeimer Candelario, en segunda, Matt McClain o Jonathan India, en tercera Candelario , en los jardines Spencer Steer, TJ Friedl y Will Benson.

¿Qué espera Cincinnati? Jugar un poquito mejor que el año pasado, y ver qué pasa en el grupo, que es muy inestable.

UN POCO MÁS

Un tercer dominicano importante para Cincinnati es Jeimer Candelario, quien firmó como agente libre por 3 años y US$45 millones.. Es un veterano de 8 años en Grandes Ligas, y viene de una buena temporada con Washington y Cachorros de Chicago en la cual pegó 22 jonrones,39 dobles y 3 triples, es decir 64 extrabases con 70 remolcadas. Por eso le dieron ese dinero, en la esperanza de que siga produciendo en esa forma. Tiene 30 años de edad…En los entrenamientos de esta primavera Candelario tiene de 20-3.

.- Sparky Anderson fue el manager legendario de la Gran Maquinaria Roja de los años 70.Ellos fueron campeones 1975-76 y dieron mucha agua que beber.

,. Cincinnati tiene a un novato dominicano muy cotizado, Noelvi Marte, pero la semana pasada fue anunciado con una sanción de 80 juegos por dopaje o consumo de sustancias prohibidas. Tremendo resbalòn.. El tiene 22 años de edad, y el año pasado apareció en 35 partidos… Por su edad, tendrá tiempo de recuperación.

.- .- En el equipo se encuentra el infielder Erik Gonzàlez en pacto de liga menor, buscando un hueco … También los veteranos Mike Ford, Josh Harrison y Tony Kemp…El club dejó ir al veterano Joey Votto, quien había sido la cara de la franquicia por espacio de 15 años..Votto está en el campo de Toronto, a ver si hace el roster.. El sábado pegó jonrón en su primer turno.

,. La última corona de Cincinnati fue en 1990 ante Oakland, y el dominicano José Rijo fue electo MVP de la serie mundial. En ese clásico Rijo tuvo 2-0, efectividad de 0.59, 15 innings, 9 hits, 14 ponchados.

DE INTERÉS: Esta semana juegan en Seúl Dodgers y San Diego, partido de Calendario… La próxima (Semana Santa ) en México jugarán los Yanquis vs. Los Diablos Rojos (dicen que Robinson Canó vs. Juan Soto)…Y en junio Mets y Filis en Londres, Inglaterra….Todo eso es parte de la política de MLB de internacionalizar el béisbol….El sábado el presidente Luis Abinader inauguró el sistema de luces Led del estadio de béisbol de Puerto Plata. Eso es parte del aparataje que se hace para introducir esa ciudad en la Lidom, y podría ser a partir de 2027… Dicen los chismosos que esa posibilidad estaba atada a la reelección, que ya dan por un hecho.. Si así lo hacen, la liga quedaría coja en 7, pero eso no es problema. Ya antes ha funcionado con número impar (cuando desaparecieron los Caimanes del Sur entre 1989-96)….

.- Inscriba al lanzador Domingo Germán con los Piratas de Pittsburgh. Firmó un pacto de liga menor, y si hace el equipo ganaría US”1.2 millones. También, tiene una opción para el 2025. Germán dejó a los Yanquis el año pasado para someterse a un programa por exceso de consumo de alcohol. Parece que ya está recuperado.