Crece la incertidumbre con Eury Pérez por dolores en el codo

Los Marlins anunciaron el sábado que el derecho dominicano Eury Pérez experimentó dolor en su codo de lanzar el jueves y le informó de inmediato al cuerpo médico del club, luego de abandonar su apertura de la Liga de la Toronja del miércoles debido a una uña rota en su mano derecha.

De acuerdo a los Marlins, el proceso de examinación empezó de inmediato con varias pruebas, que continuarán durante los próximos días. Según un informe publicado por el analista de MLB Network, Jon Heyman, Pérez visitará al Dr. Keith Meister en Texas.

Luego de ponchar al primer bate con tres lanzamientos, Pérez otorgó dos boletos consecutivos con 10 tiros. Después de un foul, el receptor panameño Christian Bethancourt, el manager Skip Schumaker, el coach de pitcheo Mel Stottlemyre Jr., el trainer Lee Meyer y el resto del infield se reunió con Pérez en la lomita del Roger Dean Chevrolet Stadium.

Antes de ser retirado, la recta de cuatro costuras de Pérez vio un declive en su velocidad de una media de poco más de 98 mph a 95.1 mph en su último pitcheo de la presentación.

“No lo sé aún”, expresó en su momento Pérez sobre cuáles serían los próximos pasos con el problema en la uña. “Hablé con Lee y me dijo que atacaríamos esto rápido [el jueves]. Vamos a asegurarnos de que no vuelva a ocurrir”.

“Claro, me molesta un poco porque te arruina el momento y la preparación que estás teniendo de cara a la temporada. Pero lo más importante es que estoy en salud y voy a estar listo para el Día Inaugural”.

Eury Pérez strikes out five in his spring outing

Luego del día libre del jueves, los Marlins mencionaron que el plan para Pérez era el de no hacer tiros por tres, cuatro días.

A lo largo de la primavera, el monticular de 20 años ha estado lidiando con un problema en la uña de su dedo medio derecho, que le ha afectado el agarre de la slider, pitcheo que lanzó una sola vez en cada una de sus últimas dos aperturas.

Hablando con un grupo pequeño de periodistas el sábado, Stottlemyre reconoció que el problema de la uña ha causado varios inconvenientes.

“Hace dos aperturas, tuvo problemas con la slider y su uña rota, y luego cuando quisó solucionar esa parte, la recta empezó a molestarlo”, explicó el instructor. “Lo vi cambiar un poco sus mecánicas y alterar algunas cosas. Y cuando eso pasa, para mí el día terminó. Estamos descifrando aún cómo hacer para que vuelva”.

Pérez, cuya temporada de novato en el 2023 fue acortada por una inflamación en la articulación izquierda, se convierte en el abridor más reciente de Miami que está lidiando con lesiones – Braxton Garrett (molestia general del hombro izquierdo) y los dominicanos Edward Cabrera (pinzamiento del hombro derecho) y Sandy Alcántara (Tommy John).