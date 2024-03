Oliver Mármol: "Quiero estar dirigiendo a los Cardenales por un tiempo muy largo"

Luego de terminar en último lugar en la División Central de la Liga Nacional, los Cardenales de San Luis mostraron confianza en el manager Oliver Marmol y anunciaron una extensión de contrato por dos años hasta 2026.

“Lo más importante para Oli, los entrenadores o los jugadores es saber que los respaldamos”, dijo el viernes el presidente de operaciones de béisbol de los Cardinals, John Mozeliak. “Creemos en eso, y al comenzar la temporada, ¿cuál es la frase: el entrenador saliente? – simplemente parecía ser la estrategia equivocada”.

El exjugador de ligas menores de los Cardinals, de 37 años, llevó al equipo a un título de la División Central de la Liga Nacional en su primera temporada, ganando 93 juegos en 2022 y convirtiéndose en el entrenador más joven en llegar a los playoffs desde que Lou Boudreau, de 31 años, llevó a Cleveland a la final. Serie Mundial en 1946. St. Louis tuvo marca de 71-91 el año pasado.

"Creemos que es la persona adecuada para este trabajo", dijo Mozeliak. “Y estamos emocionados de saber quién estará aquí durante los próximos años. Por eso era importante para nosotros lograrlo. Estamos contentos de haberlo dejado atrás y esperamos con ansias el futuro”.

“Hablamos de un par de cosas y dejaron en claro que querían que yo fuera quien continuara liderando aquí durante los próximos años”, dijo Mármol. "Fue una gran noticia".

St. Louis agregó a los titulares Sonny Gray, Lance Lynn y Kyle Gibson durante la temporada baja junto con los relevistas Kenynan Middleton, Andrew Kittredge y Nick Robertson, además del campocorto Brandon Crawford y el bateador designado Matt Carpenter.

“Teniendo en cuenta el hecho de que creemos que el plantel que hemos reunido será competitivo, tiene la posibilidad de ser emocionante, y simplemente no queríamos algo: si tenemos un tropiezo o tenemos un comienzo lento, todos De repente, todo el mundo mira por encima del hombro”, dijo Mozeliak. “Simplemente no es justo para todos. involucrado. Así que el momento de esto, a medida que comenzamos a pensar cada vez más en ello, tenía que abordarse ahora y no a mitad de temporada o al final del año”.

Mármol se unió a la organización de los Cardinals en 2007 como utilitario y entrenó en las menores durante cinco temporadas antes de unirse al cuerpo técnico de las Grandes Ligas en 2017. Fue cuarto en la votación para Gerente del Año de la Liga Nacional en 2022, cuando St. Louis ganó su primera título divisional desde 2019.

“Cuando lo miro, esta posición, este asiento era el mejor trabajo en todo el béisbol, uno de los mejores trabajos en todos los deportes”, dijo Mármol. "Quiero hacer esto bien y quiero hacerlo aquí durante mucho tiempo".

Un par de docenas de Cardenales salieron de la casa club para ver la conferencia de prensa al aire libre.

"Están entusiasmados con esto", dijo Mármol. "Estoy emocionado por eso".