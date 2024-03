El torpedero Oneil Cruz está enfocado en permanecer en el terreno de juego, con salud y ansioso de jugar pelota con los Piratas.

“Mi enfoque ahora es mantenerme en el terreno de juego, ya los números vendrán con el tiempo y en lo que comience a producir” dijo Cruz.

Cruz, sacó dos jonrones en el juego de primavera del domingo ante el venezolano Max Castillo en el primero y segundo episodio.

Cruz conectó un jonrón de 434 pies al jardín derecho, ráfaga que puso adelante a los Piratas por marcador de 5-0 en el juego que Pittsburgh perdió 7-9 ante Filadelfia en Lecom Park.

“Regresar de nuevo al terreno es lo mejor para mí, ya que estuve un tiempito fuera de él, pero esas son cosas que uno no controla. “dijo cruz al Listín Diario

En 68 juegos de spring training desde 2019, todos con los Piratas batea de 147-34 (.289), con treinta anotadas, siete dobles, diez jonrones, 22 remolcadas, doce bases por bola y dos robos.

Se espera que el potencial del dominicano de 25 años, quien se perdió casi toda la temporada pasada luego de una cirugía para reparar una fractura de peroné este desde el opening day con el equipo.

Comenzó a participar en juegos de la instruccional de la Academia de los Piratas en República Dominicana hace unas semanas.

Salvo contratiempos inesperados, debería estar listo desde el primer día de la temporada del 2024, ya que su combinación única de potencia y velocidad, garantizará buenos juegos para el club.

“Yo quería jugar pelota el año pasado en Dominicana, pero uno no se puede oponer a las decisiones del equipo, me dijeron que me recuperara y que no jugará para mi recuperación del tobillo”

Cruz, nativo de Nizao, tuvo que guardar reposo por un año antes de regresar al terreno de juego, por eso se sentía mal porque tenía metas que pudo cumplir.

“No me aguantaba, estuve a punto de coger pal Licey a practicar, pero son decisiones del equipo grande que uno tiene que respetar”

Cruz está completamente sano esta primavera después de perderse casi todo el año pasado luego de una cirugía para reparar una fractura de peroné en su pierna izquierda después de una brutal colisión en el plato a principios de abril.

Se proyecta como una amenaza potencial de 20 jonrones y 20 robos esta temporada, si su salud coopera.

“Trabajé mucho durante la temporada baja para volver al campo lo antes posible. Trabajé mucho para estar donde estoy ahora”.