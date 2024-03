Dave Winfield también es un inmortal en el campo de la literatura

También en el campo de la literatura, Dave Winfield posee el status de inmortal.

A sus 3,110 hits, 465 jonrones, 1,833 producidas entre otras cifras resaltantes, el hoy miembro de Cooperstown cuenta con cinco libros escritos y un sexto, que como los “bebes”, viene en camino.

Y es que Winfield en su juventud no solo se preparó para convertirse en uno de los más consagrados peloteros en la historia, sino que también posee un doctorado en comunicaciones.

Esta última parte les permite que después de su retiro en el 1996, tras una fructífera carrera de 22 campañas en Grandes Ligas, ha colocado su talento con prestigiosas cadenas deportivas como ESPN, Fox entre otras.

“Desde joven me preparé en todos los aspectos, en los variados deportes que practique, pero también era un estudiante cien por ciento, tomaba las profesiones con amor y pasión y por eso llegue hacia los lugares en los que ha arribado”, señaló Winfield, tras conversar con Listín Diario en un encuentro celebrado en el Hotel El Embajador.

El representa un ejemplo idóneo para los jóvenes que aspiran a convertirse en peloteros, a quienes en muchos casos ven complicada la dualidad de entrenar al béisbol y estudiar.

En su caso, practicaba béisbol, baloncesto y futbol americano, siendo solo uno de cinco deportistas en la historia del deporte en ser drafteado en al menos tres disciplinas. Los otros fueron George Carter, Noel Jenker, Mickey McCarthy y Dave Logan.

“Yo le exhorto a esos jovencitos que nunca se aparten de sus estudios, que pueden realizar ambas funciones, solo tienen que colocar su mente en eso y enfocarse”, expresó el 12 veces Todos Estrellas, ganador de siete guantes de oro y seis bates de plata y quien fue exaltado a Cooperstown en el 2001 con un 84.5 por ciento.

Sus obras, las cuales se encuentran en su website tienen como títulos, Complete Baseball Player, Winfield a Player´s Life, Dropping The Ball, Making The Play, how To get the Best y Ask Dave, en proceso está Turn It Around There No Room Here For Drugs.

Sus momentos inolvidables.

Winfield narra que sus tres más resaltantes son en ese orden, el imparable que le conectó a Charlien Liebrand en 1992 para que Toronto le ganara la Serie Mundial a los Bravos.

“Esto fue de película con un Skydome repleto, todos con los pelos engranojados y vine a disparar este imparable, fue un episodio que me marcó.

El segundo fue llegar a los 3,000, muchos pensaban que un pelotero tan grande y con brazos tan largos pudiera alcanzar esa cifra pero lo logre”, expresa sobre su incogible el 16 de septiembre de 1993 ante Dennis Eckersley.

El otro fue cuando los Yankees lo convirtieron en diciembre de 1980 en el pelotero mejor pagado, tras su pacto de 23 millones de dólares por 10 años.

Los desamores con el Boss

Aunque pactó por 10 campañas con los Yankees tuvo una pésima relación con George Steinbrenner, el potente propietario de Nueva York, quien le otorgó el contrato en 1980.

Empero, en su primera jornada bateó de 22-1 contra los Dodgers en la Serie Mundial de 1981 y bastó poco tiempo para que Steinbrenner dijera que pensaba que firmaría a un próximo Mr octubre no a un Mr mayo, refiriéndose al pelotero que venía con gran aureola desde los Padres.

“Casi ni nos mirábamos, pasaban días y no hablábamos, fue muy tormentoso estar allí”, sostiene el exjugador.

Lanzadores más complicados

En ese sentido, Winfield menciona a aquellos que tiraban por el lado del brazo y tiene dos en particular, Kent Tekulve, excerrador de los Piratas y Bud Capra, quien actuó con Mets y Bravos.

Winfield labora con la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas y forma parte de la comitiva que se encuentra en el país y que observará la serie entre Rays de Tampa y Medias Rojas de Boston.