Rosario, Caminero y Simon: con una meta común en el infield de Tampa

Por la consistencia, ya no es sorpresa que los Rays de Tampa Bay siempre logren competir a pesar de no tener el roster de más renombre. Para eso, la clave ha sido más que tener superestrellas, contar con peloteros que sepan cumplir su rol.

La temporada de 2024, podría ser otro ejemplo de eso para los Rays, y varios dominicanos jugarán un importante papel en el nuevo intento de competir, sin tener necesariamente los contratos más lucrativos.

Ante la ausencia indefinida de Wander Franco, otros tres criollos lucen como una alternativa para los Rays en el campocorto: Amed Rosario, Junior Caminero ¿y por qué no?, Ronny Simon.

Aunque por su experiencia Rosario luce como el favorito a quedarse con la posición de campocorto, el versátil jugador está consciente de que no tiene nada asegurado.

Amed Rosario puede jugar varias posiciones del infield y outfieldfuente externa

“Al final es algo que uno no controla, pero mi trabajo siempre seguirá siendo el mismo, jugar duro y que los resultados se encarguen de colocar todo en su lugar”, dijo Amed Rosario durante su estadía en el país en la Serie MLB Dominicana.

Aunque se rehusó a conversar sobre el supuesto rechazo que le hizo a una oferta de los Yankees, prefiriendo una inferior de los Rays, Rosario indicó que una de las cosas que lo hicieron decidirse por Tampa es su filosofía de juego.

“Este es un equipo donde todo el que llega produce, yo estoy claro de lo que soy capaz de hacer siempre que reciba la oportunidad con este equipo”, añadió Amed.

Junior Caminero

El superprospecto de los Rays ya “se bebió su cafecito” en Grandes Ligas la temporada pasada, siendo parte incluso del roster de los playoffs, sin embargo, el hecho de no tener un puesto como regular asegurado para la campaña que se avecina, a él no le preocupa.

Junior Caminero dice está preparado para la nueva temporada



“Realmente no me han dicho nada de cuál sería el plan conmigo para esta temporada, pero yo acepto lo que el equipo decida y dónde me pongan yo voy a jugar, no importa la posición que sea”, dijo Caminero a Listín Diario.

Terminada la temporada pasada, caminero se perfilaba como el campocorto de los Rays hasta tanto se tenga algo claro de la situación con Franco, sin embargo, varios informes recientes han mencionado la posibilidad de que el dominicano no comience en el equipo grande, por temas de años de control del equipo sobre él.

“Esas son cosas que a mí no me preocupan, al final el tiempo de Dios es perfecto, y eso es algo que no está en mi manos. Mi papel es simple y claro: jugar pelota”, añadió Caminero.

Ronny Simon

Aunque el MVP de Lidom está quizás un paso más atrás que Rosario y Caminero con respecto a tener un puesto regular con los Rays, el nativo de La Romana tiene condiciones que en términos comparativos, lo ponen en una cómoda posición para fines de permanecer en roster de Grandes Ligas, y ser muy utilizado.

Ronny Simon fue de las sorpresas más agradables con el uniforme de los Toros la temporada pasada.Fuente externa

De los tres, Simon es el único que puede batear a ambas manos, además de que es un más rápido corredor.

“Dios sabe el momento que tiene para cada uno, mientras eso llega, lo ideal es mantenerme trabajando. Estoy muy agradecido con lo que la organización de Tampa ha hecho por mí, y si me continúan dando la oportunidad yo sé que puedo aportar mi granito de arena”, dijo Simon.

En su primera temporada completa en la Liga Dominicana de Béisbol, Simon puso números extraordinarios, que le sirvieron para acreditarse el premio al Jugador Más valioso, y según él, jugar en Lidom una campaña completa lo convirtió en un jugador más maduro.

Además de Rosario, Caminero y Simon, otros dominicanos como José Sirí y Francisco Mejía estarían presente en la ofensiva de los Rays de Tampa durante la temporada que se avecina.