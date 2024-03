Urueta: “Es una locura, la situación es crítica

Audo Vicente, gerente general de los Tigres del Licey, dice que el manejo de la agencia libre en Lidom está mal y que necesita correcciones urgentes.

Esas correcciones deben ir en distintas direcciones, como establecer controles en los salarios o nóminas, compensación por la pérdida de peloteros élite, las fechas de contrataciones, y en términos generales las fechas de firmar nuevos jugadores.

Un grupo de ejecutivos de los distintos equipos se manifestó a favor de la agencia libre, y algunos pidieron que se definan esos correctivos.

Ahora toca el turno a Luis Urueta, gerente general de los Gigantes del Cibao, quien califica de “crítica” la situación que se enfrenta, y también la define como una “locura”.

“El descontrol es total. Los agentes libres renuevan contratos cada dos años, el próximo año el número de ellos aumentará y así cada año. La liga no tiene un tope de nómina y el descontrol es grande”, dijo Urueta, cuestionado por Listín Diario sobre el tema.

Reglas del negocio

La agencia libre fue establecida desde el año pasado, y en sus tres primeros años tiene condiciones y reglamentos especiales.

Uno de esos reglamentos dice que cuando un equipo firma un pelotero el contrato no está garantizado. La garantía económica solo se ejerce por el mes que corre, no por todo el torneo. Eso es así, según los expertos, porque los clubes no saben en qué momento un jugador será detenido por su organización de MLB o dejará el equipo tras haber firmado con una liga asiática.

“La agencia libre no viene sola. Lastimosamente no se planificó bien”, dijo Urueta, quien está en el campo de entrenamientos de los Marlins de Miami, equipo del cual es coach asistente del mánager Skit Schumaker.

“Sin mencionar que los importados ahora, a sabiendas de los salarios de los nativos, han aumentado sus requerimientos”, dice Urueta, en clara alusión de que eso incrementa la nómina de los equipos en cada temporada.

“Al igual que los jugadores que aún no son agentes libres y quieren ganar más”, añadió el ejecutivo, que ha sido campeón como dirigente.

Dijo que no existe una figura de extensión antes de la agencia libre. “No hay un sistema de compensación”.

“Vamos a ver como se mejora porque la situación es crítica”, añadió Pipe Urueta.

José Miguel Bonetti, del Escogido, Jesús Mejía, de los Toros, y Ricardo Ravelo, del Licey, estuvieron entre quienes opinan a favor del sistema y plantean mejoras.

También fueron consultados Ángel Ovalles, gerente de las Águilas, y Vitélio Mejía, presidente de Lidom, pero ningún respondió.