Equipos defienden agencia libre Lidom

Los peloteros no se quejan de la agencia libre… A pesar de que algunos directivos ven fallas en la nueva forma de hacer negocios en la pelota dominicana, los atletas, que son quienes brindan el espectáculo, están “conformes”.

Así lo aseguró el presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), Erick Almonte, en una conversación con este diario.

“Para los peloteros que representamos la agencia libre está súper bien”, se refirió Almonte, luego de la queja sobre este tema, de parte del gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente.

Sobre el llamado de Vicente, Erick aseguró que el Licey es el único club que se ha referido de manera negativa sobre el proceso de agencia libre.

“Ahí habla de los equipos, sólo hemos visto un equipo quejándose públicamente y los otros trabajando”, mantuvo el titular de la Fenapepro.

Audo expresó que la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) debe velar y controlar el rumbo que lleva la agencia libre. Aseguró que ésta camina mal, y que con el tiempo será insostenible.

Propuso segmentar los peloteros por calidad y años de servicios en sus respectivos equipos, y que la organización debe de recibir una compensación cuando pierda un jugador élite, como sucede en otras ligas profesionales, Grandes Ligas, por ejemplo.

Reaccionan otros directivos

Además de Audo y Almonte, ejecutivos de otros equipos se pronunciaron al respecto.

Jesús Mejía

Jesús Mejía, gerente de los Toros del Este, ve este modelo como “saludable” para la liga, y afirmó que desde la Fenapepro se han dado los pasos correctos.

“Personalmente entiendo que la agencia libre es un proceso necesario y saludable para la Lidom. Como en todo curso nuevo se van identificando puntos que necesitan ajustes. Es cuestión de la liga y la Fenapepro sentarse a evaluar y compartir las cosas que ambas partes han identificado y partir de ahí. Los equipos tenemos nuestras observaciones pero estoy seguro que la federación ha identificado algunas cosas también”, dijo Mejía.

Puso de ejemplo el draft de novatos, el cual tuvo resistencia al momento de su integración en el 2002.

“No tengo dudas de que en el futuro cercano la agencia libre va a ser visto con los mismos ojos que vemos el draft de novatos, es normal que los procesos nuevos generen polémicas”, continuó diciendo.

José Miguel Bonetti

José Miguel Bonetti, vicepresidente de los Leones del Escogido, también reaccionó al respecto.

“Yo creo que el sistema no es perfecto y hay propuestas caminando para mejorarlo. No obstante, yo soy creyente en la agencia libre y estoy consciente en que no es obligado firmar a nadie. Es en base a necesidades. Los salarios bajarán cuando baje la demanda. Es natural sino mira los agentes libres que no firmaron el año pasado y los que no firmaran este año. No obstante hay mejorías que podemos hacer”, destacó Bonetti.

Ricardo Ravelo, presidente de los actuales campeones Tigres del Licey, concuerda con las declaraciones de Audo de que el alza de los salarios no es sostenible en el tiempo.

Ricardo Ravelo Jana

“Estoy de acuerdo en gran parte... lo que no podría es aportar una solución específica ahora mismo... sería sentarse a evaluar las consecuencias y definir eso como liga. Lo que sí te puedo asegurar es que el negocio no aguanta la proporción del incremento salarial que que ha ido experimentando a partir de la implementaron de la agencia libre.La velocidad con la cual los equipos pueden incrementar sus ingresos anuales es muy inferior a la velocidad con la que los sueldos han estado aumentando.

Lo que indica es que a ese ritmo no podrá ser posible celebrar campeonato a partir del 2026 o el 2027 porque el negocio no aguantará el incremento”, estableció Ricardo.

Otro punto

Dentro de las recomendaciones de Audo, es también resolver el tema con los equipos de Asia que paran a los peloteros ya firmados con organizaciones de la liga.

Audo propone implementar una recompensa al conjunto que tiene el pelotero para esas firmas, y que sea el equipo dominicano que decida.