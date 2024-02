Justin Verlander dice que está ‘retrasado’ por problema en el hombro

El as de los Astros de Houston Justin Verlander reveló el miércoles “un poco retrasado” en su preparación tras haber padecido inflamación el hombro durante el receso de invierno, algo que podría impedirle lanzar en el inicio de la temporada regular.

Verlander, quien cumplirá 41 años la semana próxima, calificó la dolencia como un “pequeño contratiempo”, pero añadió que será “muy cauteloso en mi preparación”.

El tres veces ganador del premio Cy Young habló durante el primer día oficial con los lanzadores y receptores en el campamento de los Astros.

“Estoy un par de semanas retrasado”, dijo Verlander. “Supongo que mi cuerpo ya no responde igual a los 40 que a los 25... Vamos a ver cómo evoluciona todo. Si se retrasa algo, pues será algo tarde. Si estoy a tiempo, pues estaré a tiempo. No quiero apresurar las cosas”.

El gerente general Dana Brown indicó que la situación de Verlander no lo inquieta y que el derecho tenía previsto soltar el brazo el miércoles.

“Algunos de estos lanzadores, cuando empiezan a lanzar más fuerte, van a sentir ciertas molestias”, dijo Brown. “Creo que estará bien. No me preocupa en lo absoluto”.

Brown agregó que “más preocupante” es que Verlander estuviera imposibilitado de soltar el brazo en este momento.

Verlander ha vuelto al campamento en West Palm Beach tras pasar la pasada pretemporada con los Mets de Nueva York. Firmó un contrato de 86,7 millones de dólares y dos años con Nueva York previo a la campaña de 2023, pero fue canjeado a Houston el 2 de agosto. Aportó para que los Astros ganasen su sexta corona en la División Oeste de la Liga Americana, pero sucumbieron ante Texas en la serie de campeonato del circuito.

Verlander ganó el Cy Young de 2022 con Houston tras perderse 2021 por una cirugía Tommy John.

“Usualmente descanso lo máximo posible”, dijo Verlander sobre su receso de temporada. “Esta vez cuando dejé de tener actividad. para después retomarla, no me sentí tan bien. Así que es necesario dar un paso atrás en mi preparación. Siempre he sido alguien que afortunadamente podía tomar una pelota y de inmediato podía lanzar. No ha sido así de fácil, por lo que he tenido que aflojar un poco”.

Verlander también dijo que aún no contempla el retiro pero mencionó que ha conversado con su excompañero Kenny Rogers, quien lanzó en las mayores hasta los 43 años.

“No es que afronte esta temporada como si voy a cumplir 41 en cuatro días y se me acaba el tiempo”, dijo Verlander. “Tengo el mismo proceso de siempre: humildad, trabajo fuerte, empezar de cero, afrontar el siguiente año y seguir haciendo eso”.