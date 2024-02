Fuego en el COD

Este martes tendrá lugar una reunión ordinaria del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Domicano. El punto principal de agenda es conocer la solicitud de 4 renunciantes para su posible reingreso.

A dicha asamblea están convocados los directivos vigentes, el presidente Gary Bautista, la 2da. vice Irina Pérez, el secretario Luis Chanlatte, el tesorero José Mera, el co- secretario Jorge Blas Díaz, el co-tesorero José Miguel Robiu y Dulce María Piña, 2da. vocal. En total son 7, más Luisín Mejía, miembro ex oficio por su calidad de miembro del Comité Olímpico Internacional.

Pero, se da por hecho que Mejía no asistirá, siendo coherente con su alejamiento del COD y con su política de no meterse ni opinar sobre asuntos locales.

¿Cuál es la situación?. El Comité conoce la solicitud de reingreso de José Manuel Ramos, Radhamés Tavarez, Francis Soto y Juan Núñez.

Me cuenta mi espía que hay mucha tensión pues el presidente, Bautista, tiene mucha presión de los sectores “de poder” del deporte nacional. La presión viene dada porque empujan hacia un retorno de los 4, pero el Comité Ejecutivo no estaría en eso. Me dicen que tal vez aprueben el regreso de uno.

¿Qué posición, en secreto, tendrán Luisín y Francisco Camacho, el Ministro de Deportes, sobre esto?. Ellos no hablarán públicamente, pero eso no significa que no empujen en secreto. Yo tengo los datos de que es así pues mi “espía” es excelente.

La reunión tendrá lugar en el Salón Ing. José Manuel Ramos Brea, el padre del hoy renunciante, y quien fue vice del COD en los años 80. Ironía del tiempo.

GUILLÉN, EL JUGADOR: Es interesante escribir algunos datos sobre Ozzie Guillén, el manager campeón de la Serie del Caribe. Se sabe que fue el dirigente campeón de la Serie Mundial del 2005 cuando su club, Medias Blancas de Chicago, venció a Houston.

Antes de eso, Guillén desarrolló una carrera de 16 años en las mayores, 1985-2000. Trece de esos años fueron con los Medias Blancas, pero no era originario de allí.

El fue firmado en 1981 por los Padres de San Diego, pasó 4 años en las menores, y en diciembre de 1984 fue cambiado a los Medias Blancas en un negocio 3x3. A partir de 1985 se ganó el puesto de regular en el short stop y obtuvo el premio de Novato del año esa primera campaña.

UN POCO MÁS

- Ozzie Guillén ganó el premio Novato del Año de la Liga Americana en 1985.. Sus números fueron de .273 en promedio, un jonrón, 33 empujadas, 7 robos de bases en 11 intentos, OBP de .291, 21 dobles, 9 triples, cometió solo 12 errores y promedio de fildeo de .980… Todo muy pobre, pero parece no había nada atractivo y se lo adjudicaron a él.

- Estuvo 16 años en las mayores y 13 de ellos con White Sox..También fue parte de Atlanta, Tampa y Baltimore.. Jugó para los Bravos de Atlanta, como suplente, en la serie mundial de 1999 ante los Yanquis en la cual falló 5 turnos.

De por vida, Guillén tuvo promedio de .264 con 28 jonrones, 69 empujadas con 1764 hits… Fue electo manager del año en 1985 y ganó el premio a manager del año en 2005.

¿Volverán los equipos de MLB a fijarse en su figura para dirigir, especialmente luego de sus triunfos de este invierno en su país y la Serie del Caribe?

A él lo dejaron fuera luego de un solo año con los Marlins de Miami, 2012, por sus comentarios a favor del dictador cubano Fidel Castro.. Llegó allí luego de 8 años al frente de White Sox.

Tiene 60 años de edad, aunque sigue lanzando fuego por la boca. Recientemente le “entrò” a MLB acusando a todos de maltratar el beisbol caribeño.