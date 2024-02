Suspenden al gerente de los Mets por inventar lesiones

El ex gerente general de los Mets de Nueva York, Billy Eppler, fue suspendido el viernes hasta la Serie Mundial de 2024 por el comisionado de béisbol Rob Manfred, quien concluyó que ordenó al personal del equipo que inventara lesiones para crear espacios abiertos en la plantilla.

Manfred dijo en un comunicado que Eppler dirigió “la fabricación deliberada de lesiones; y la presentación asociada de documentación con el fin de asegurar múltiples ubicaciones inadecuadas en la lista de lesionados durante las temporadas 2022 y 2023”.

Se cree que el uso de la llamada “lista de lesionados fantasma” es común en todo el béisbol, pero Eppler es el primero en ser disciplinado.

"Cooperé plena y transparentemente con la investigación de la MLB y acepto su decisión", dijo Eppler en un comunicado.

Eppler no perderá ningún salario como consecuencia de la suspensión. Los Mets pagaron el resto de su contrato, que debía durar hasta la temporada 2025, luego de que renunció el otoño pasado, el mismo día que la investigación de la MLB se hizo pública.

La conducta de Eppler involucró a unos siete jugadores, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la investigación. La persona habló bajo condición de anonimato porque los jugadores no fueron identificados públicamente.

Major League Baseball dijo que "concluyó que el patrón de conducta fue bajo la dirección exclusiva del Sr. Eppler y sin ninguna participación de los propietarios del club o de sus superiores".

La suspensión impedirá que Eppler acepte un trabajo con otro equipo hasta que sea reintegrado. A Eppler se le permitirá solicitar su reintegro anticipado, dijo MLB.

una segunda persona familiarizada con la investigación, también bajo condición de anonimato.

MLB dijo que entrevistó a más de tres docenas de personas en la investigación. Eppler estuvo representado por el abogado Jay Reisinger.

Según las reglas de la MLB, un médico debe certificar una lesión en los registros informáticos del deporte. MLB concluyó que cualquier otro miembro del personal involucrado en la mala conducta participó bajo la dirección de Eppler.

Los jugadores tienen un incentivo económico para aceptar un período en IL. Un jugador con un contrato dividido que exige salarios diferentes en las ligas mayores y menores habría recibido al menos $3,978 por día mientras estuvo en una IL de las Grandes Ligas el año pasado; para muchos, el salario mientras estaban asignados a las menores oscilaba entre tan solo $315 o $630, dependiendo de si estaban en una lista de 40 hombres ese año por primera vez.

Eppler, de 48 años, fue gerente general de los Mets desde noviembre de 2021 hasta que renunció el pasado 5 de octubre, tres días después de que el propietario Steven Cohen contratara a David Stearns como presidente de operaciones de béisbol.