Robinson Canó sobre ganar MVP: “Sería una bendición, podría ser el último”

Durante su carrera en Grandes Ligas, el dominicano Robinson Canó ganó prácticamente todo. Pero hay un premio en particular que, de conseguirlo, sería para él muy gratificante a esta altura de su carrera.

Tiene un título de Serie Mundial, ocho veces seleccionado al Juego de Estrellas siendo una vez el Jugador Más Valioso de ese partido, ganador de cinco Bates de Plata, dos Guantes de Oro y campeonato de un Derby de Jonrones, pero si logra ganar el MVP de la Serie del Caribe, para Canó eso significaría más que un premio.

“Realmente sería un privilegio, pero también una bendición, nadie sabe si este quizás sería el último, ya que no sé qué me espera en el futuro, Dios es que sabe, y falta mucho para jugar invierno”, sostuvo Canó.

Por su buena actuación en la presente edición de la Serie del Caribe, Canó fue seleccionado junto a otros dos peloteros del equipo dominicano como miembro del Todos Estrellas del torneo, y tras saberlo, no pudo ocultar su alegría.

“Es imposible que uno no se emocione cuando pasan cosas como esas, mucha gente me dice que no debería sorprenderme por el hecho de que ya he ganado muchísimos premios en mi carrera, pero yo lo veo como un esfuerzo que tuvo sus resultados por todo lo que tuve que prepararme durante la temporada muerta”, añadió Canó.

RECONOCE A SUS COMPAÑEROS

Canó está consciente de que aunque su bate ha estado muy productivo en la Serie del Caribe, no ha sido el único que ha sacado la cara por el equipo, por lo que públicamente reconoció los aportes que han tenido peloteros como Dawel Lugo y Emilio Bonifacio.

“Lugo está con ese bate ardiendo desde el Round Robin, a nosotros (Estrellas Orientales) incluso nos quemó a batazos limpios en la final, y él ha traído esa misma producción a Miami y ha sacado la cara por el equipo”, dijo.

“Lo mismo decir del Boni, que como primer bate se ha mantenido en las bases capitalizando la ofensiva, haciendo que para nosotros sea más fácil remolcar las carreras”, sostuvo Canó.

En lo que va de Serie del Caribe, Canó lleva promedio de .280, con un cuadrangular y seis carreras remolcadas.