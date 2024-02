Adolis García acuerda por 14 millones y 2 años con los Rangers de Texas para evitar el arbitraje

Adolis García y los Rangers de Texas Rangers pactaron el jueves un contrato de 14 millones de dólares y dos años, con lo que evitaron la audiencia de arbitraje salarial entre el Jugador Más Valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana y los campeones de la Serie Mundial.

El acuerdo hasta 2025 quedó a la espera de completar el reconocimiento médico, según informó una persona con conocimiento de la negociación. Esa persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo, que incluye aumentos en base a logros de producción, no ha sido finalizado.

García era el único jugador de los Rangers disponible para el arbitraje salarial que no alcanzó un acuerdo previo a la fecha límite del mes pasado. El toletero cubano tenía pautada una audiencia de arbitraje en Scottsdale, Arizona, el jueves antes de alcanzar el acuerdo.

El dos veces All-Star, que fijó un récord en la postemporada de las Grandes Ligas al remolcar 22 carreras el pasado invierno, pidió 6,9 millones de dólares y Texas ofreció 5 millones. Fue la mayor brecha entre los 23 jugadores que intercambiaron cifras con sus equipos.

García indicó previo a la cena anual de premiación del equipo hace dos semanas que estaba preparado para una audiencia. El gerente general Chris Young dijo entonces que había mantenido una buena charla con García y sus representantes.

El jardinero cubano, que cumplirá 31 años el próximo mes, cobró 747.760 dólares la pasada temporada cuando fijó topes personales con 39 jonrones y 107 carreras impulsadas. Conectó 27 jonrones y produjo 101 carreras en 2022. Fue elegible para el arbitraje por primera vez y no podrá declararse agente libre hasta después de la temporada de 2026.

García bateó para .357 con cinco jonrones y 15 impulsadas en la serie de campeonato de liga ante Houston. La desapareció en cinco juegos seguidos de los playoffs, incluyendo el batazo en el 11mo inning en el primer duelo de la Serie Mundial contra Arizona. Pero se perdió los últimos dos encuentros del Clásico de Otoño por una dolencia del oblicuo.

En la cena de premios de los Rangers, el 26 de enero, García dijo sentirse bien. Indicó que se tomó un mes de descanso tras la campaña para entonces retomar los entrenamientos.