Luis Ramírez: De ser olvidado en Lidom, a ser el mejor lanzador en Nicaragua

Su carrera en Lidom fue lo más corta que alguien se pueda imaginar, solamente un tercio lanzado, pero cuando la pasión es más grande que la adversidad, el tiempo se encarga de poner todo en su lugar.

Luis Ramírez tenía 23 años cuando hizo su primera y última presentación con los Tigres del Licey en la Liga Dominicana de Béisbol. Aunque hizo solo un out, le sirvió para acreditarse la victoria, sin saber que esa iba a ser la única, hasta el momento.

Ocho años después de su debut en Lidom, Ramírez ahora es un veterano lanzador que luego de no poder establecerse en Estados Unidos ni en su país natal, ha encontrado en Nicaragua el lugar donde ha podido demostrar su talento.

“Nicaragua me ha recibido con los brazos abiertos y estoy muy agradecido con lo que me he vivido en estos últimos dos años. He podido demostrar lo que yo siempre he sabido que puedo hacer, por lo que agradezco a Dios que me da la oportunidad de representar a ese hermoso país en esta Serie del Caribe”, dijo Ramírez luego del primer partido del evento caribeño.

“El Toro”, como popularmente también se le conoce en tierra nicaragüense, fue seleccionado como el abridor de Nicaragua para el primer partido de la Serie del Caribe, que fue el debut de ese país en la historia del evento.

“Para mí es un honor que Nicaragua me haya colocado como el lanzador titular para esta Serie del Caribe. Siempre trato de dar lo mejor de mí y Dios se encarga de poner todo en su lugar”, añadió el derecho dominicano.

En su actuación de ese primer partido, Ramírez lanzó cuatro entradas y un tercio de sólo una carrera, al compás de tres ponches.

En los últimos dos años en Nicaragua, Ramírez acumula 16 victorias con tan sólo tres derrotas, con porcentaje de carreras limpias de 3.65, con 146 ponches y 44 boletos.

“Dios me ha acompañado de salud que es lo más importante. Gracias a eso he podido hacer un buen trabajo en Nicaragua. Allá han confiado en mi trabajo” añadió Ramírez.

La gran actuación que ha tenido el dominicano en Nicaragua, podría ser un motivo que despierte el interés de los equipos de Lidom, ya que para el jugador, lanzar en su país continúa siendo su deseo.