Cuando un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown dice que le agrada que comparen a un pelotero en particular con él, eso debe sentirse muy satisfactorio para el jugador en cuestión. El dominicano Robinson Canó es uno de los que vive esa hermosa experiencia.

Roberto Alomar, electo en el 2011 al Salón de la Fama, indicó que lo hace sentir bien que Canó sea comparado con él. Para el dominicano, saber eso fue como recibir un regalo de Dios.

“Yo crecí viendo a Alomar jugar, me encantaba la forma en la que defendía la segunda base, fue uno de mis peloteros favoritos cuando estaba creciendo y que hoy me mencionen junto a él es algo que para mí no tiene precio”, expresó Canó al Listín Diario.

El nativo de San Pedro de Macorís enfatizó que, aunque lo hace sentir muy orgulloso la comparación, para él la misma no existe, ya que ve a Alomar como una figura a la que le tiene bastante respeto.

Roberto Alomar

“Ser comparado con Alomar realmente es una bendición, es un Salón de la Fama que tuvo una carrera extraordinaria, pero yo no lo veo como una comparación, él es una figura a la que tanto yo como todos los jugadores de la segunda base que jugamos después de él tenemos que tenerle un respeto”, añadió el dominicano.

Canó reveló que de una de las personas que sirvió de puente entre él y Alomar fue el también dominicano Alex Rodríguez, quién en múltiples ocasiones lo llevó a encuentros con el astro puertorriqueño.

“Le agradezco mucho a Alex, porque él iba mucho donde Alomar a pedirle consejos y él me llevaba también a mí. En uno de esos encuentros le preguntaron a Roberto que cuál era el segunda base que más se asemejaba a él y dijo: Robinson Canó”, dijo el criollo.

Alomar, además de batear 300 de por vida en Grandes Ligas, es el segunda base con más Guantes de Oro ganados con 10.

En cuanto a Canó, solamente ganó un Guante de Oro en su carrera en Las Mayores; sin embargo, siempre se ha caracterizado por tener excelentes cualidades defensivas, aunque parezca que no se esfuerza tanto en las jugadas que fildea.

Video Roberto Alomar



Bate de Canó encendido

Desde el round robin de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), Canó se ha mantenido ardiendo con el bate. Lo hizo en la serie final contra los Tigres del Licey, y también en lo que va de Serie del Caribe.

“Gracias a Dios las cosas han estado saliendo bien. Me preparé bien, y creo que simplemente los resultados tarde o temprano salen a relucir”, concluyó.