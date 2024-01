Adrian Beltré sonrojado al observar la placa de Juan Marichal en Cooperstown

Todd Helton y Joe Mauer se convertirán en apenas el sexto par de jugadores incluidos juntos en el Salón de la Fama después de pasar sus carreras en las Grandes Ligas con una organización.

“Muchas cosas tenían que salir bien”, dijo Helton el jueves durante una conferencia de prensa en la galería de placas del Salón junto a Mauer y su compañero electo Adrián Beltré. “Obviamente, el contrato y el dinero influyen en todo eso. … Te muerdes un poquito la lengua y sales y juegas duro todos los días. Intentas mejorar el equipo y lideras, y si te quieren ahí, genial. … Estoy muy feliz de haber podido jugar toda mi carrera en Colorado, donde amo la ciudad y amo a la gente”.

No hay decisiones que el Salón deba tomar sobre las tapas en las placas de Helton, quien pasó 17 temporadas con los Rockies, y Mauer, quien jugó 15 temporadas para los Mellizos de Minnesota. El Salón tendrá que decidir qué hacer con Beltré después de una carrera que incluyó ocho años con los Rangers de Texas, siete con los Dodgers de Los Ángeles, cinco con los Marineros de Seattle y uno con los Medias Rojas de Boston.

Binomios juntos de una sola franquicia

El Salón ha tomado decisiones sobre el tope salarial desde antes de la juramentación de 2002.

Sólo 58 de 273 jugadores elegidos para el Salón pasaron toda su carrera con un equipo. Los únicos dúos anteriores de un solo equipo incluidos juntos fueron Mickey Mantle y Whitey Ford (1974), Johnny Bench y Carl Yastrzemski (1989), George Brett y Robin Yount (1999), Tony Gwynn y Cal Ripken Jr. (2007) y Mariano. Rivera y Edgar Martínez (2019).

“Siempre sentí que teníamos la oportunidad de ganar allí”, dijo Mauer, Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2009 y tres veces campeón de bateo de la Liga Americana. “Todos los días entraba junto con mis compañeros de equipo y trataba de hacerlo, de ser la mejor versión de mí mismo. ... Es un lugar especial, una comunidad especial y estoy feliz de ser parte de ella”.

Mauer estaba detrás del estrado sosteniendo a su hijo Chip, de 5 años, y admirando los homenajes a la clase inicial del Salón de Ty Cobb, Walter Johnson, Christy Mathewson, Honus Wagner y Babe Ruth.

"Una de sus películas favoritas en este momento es 'Sandlot' y habla de El gran Bambino", dijo Mauer. "Estoy entusiasmado por aprender aún más historia sobre el juego, pero también por que él aprenda más sobre los grandes jugadores que me precedieron y comienza con esa primera clase allí mismo, así que es bastante especial".

Beltré (95,1%) y Mauer (76,1%) fueron elegidos el martes por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos en sus apariciones iniciales en la boleta y Helton (79,7%) fue elegido en el sexto intento, recibiendo cuatro votos más de los necesarios para los 75. % límite. Serán admitidos el 21 de julio junto con el ex manager de las Grandes Ligas Jim Leyland, quien fue elegido el mes pasado por el comité de la era contemporánea del béisbol.

Las palabras de Beltré

“Cada rincón aquí es impresionante, pero el que me alegró y me sorprendió fue a Juan Marichal”, dijo Beltré sobre las placas. “Siendo un niño pequeño de República Dominicana, ese fue el primer gran nombre que escuché en el béisbol y el primer jugador de Grandes Ligas que pensé que era como un dios para nosotros en República Dominicana. Todo lo que escuchaste fue sobre Juan Marichal mientras crecía y recuerdo a cada niño tratando de igualar su famosa patada en la pierna”.

Beltré se convirtió en el quinto dominicano elegido después de Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz.

“Hay un gran orgullo”, dijo Beltré. “Sé que vendrán muchas cosas, especialmente con la próxima llegada de (Albert) Pujols”.

Beltré le dio crédito al ex manager de Grandes Ligas Felipe Alou, un amigo de la familia, y a los cazatalentos Ralph Avila y Pablo Peguero por haber podido firmar con los Dodgers cuando tenía 15 años en 1994.

“Ellos fueron los hombres que me dieron la oportunidad de convertirme en jugador de béisbol”, dijo Beltré. “Creyeron en mí, me ficharon con 15 años y vieron algo en mí que yo no creía en ese momento”.

Helton se unirá al ex compañero de equipo de los Rockies, Larry Walker, en el Salón. Helton estaba nervioso por conocer al miembro del Salón de la Fama Brett, pero está ansioso por pasar tiempo con él, Mike Schmidt y otros miembros este verano.

Helton estuvo a punto de ser transferido a los Medias Rojas en 2007, el mismo año que ayudó a Colorado a llegar a la Serie Mundial contra Boston.

"Según tengo entendido, era un trato cerrado y Keli McGregor, quien era el presidente de nuestro equipo en ese momento, lo vetó en el último segundo", dijo Helton. “Y me alegro de que lo haya hecho. Ir a la Serie Mundial con Colorado significó más que ganarla con alguien más”.

Mauer creció en St. Paul, Minnesota, y fue seleccionado en primer lugar en la general por el equipo de su ciudad natal en 2001.

“Admiraba a esos muchachos”, dijo Helton. “Eran como mis héroes. Tengo muchas ganas de jugar golf con ellos, pasar el rato con ellos y ser parte de la familia”.