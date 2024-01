De repente, fue un cubano quien decidió la victoria de las Estrellas Orientales 4 por 2, en el segundo juego de la final ante el Licey.

Se llama José Barreto, y tiene bastante tiempo jugando aquí, desde la serie regular.

No es jonronero, juega el short y también el jardín central, pero su nombre no ha sonado mucho porque su promedio es bajo, .221 en la regular y .167 en la semifinal o round robin. No es jonronero frecuente, y de hecho había disparado 3 jonrones en 111 turnos, que es bajísima proporción.

Pero ayer en el Quisqueya se destapó con un largo tablazo de dos vueltas ante el derecho J.C. Mejía, cuando el marcador estaba 2 a 2.. Tremendo palo, que viró la pizarra y decidió el juego.

(Blanco es de los Rojos de Cincinnati y tiene cuatro años subiendo y bajando).

Neftali Feliz tiró el noveno para cerrar… (Dicen que Ronel Blanco no lanza dos días seguidos).

Resumen: las Estrellas sorprenden con ventaja de 2-0 y esta noche va el tercer choque en San Pedro..Mañana será el 4to. en la capital, el miércoles hay pausa y continúan el jueves para tres juegos corridos.

EL BONI: Con mucha justicia, Emilio Bonifacio recibe el premio de MVP del round robin, igualito que el pasado campeonato. En esta oportunidad sus números fueron completos: promedio de .319 , 10 empujadas, 2 dobles, tres triples, OBP en .375, y líder en varios departamentos.

En los dos primeros juegos de la final Bonifacio tiene 4-0 en el primero y de 3-0 en el segundo, recibiendo una base por bolas.. Eso influye muchísimo en el éxito o fracaso del Licey , que necesita tenerlo en las bases siempre.

RENOVADO: No es cosa del otro mundo, pero llama la atención la renovación que ha tenido Robinson Canó en este torneo. El sabado dio un tremendo hit remolcando la 6ta. vuelta de las Estrellas, que a la postre resultó decisiva. El mismo se colocó en la tercera base con este batazo,fruto de un error en el bosque derecho (terreno duro, bola brincando).

En sus primeros tres turnos de ayer disparó dos dobles y y un sencillo, y su pelota llega hasta la pared con mucha facilidad.. En el round robin, tuvo promedio de .333, con OBP muy bueno de .383. Parece que el hombre cambió de alimentación y está comiendo ahora mucho arenque con yuca. Eso revitaliza.

LOS MANAGERS: Los dos dirigentes de esta final tienen datos particulares.. Gilbert Gómez, del Licey, debe sentirse eufórico por haber llevado al club a disputar la corona. El tomó las riendas del club el 16 de diciembre por José Offerman, y ese dato hay que repetirlo . La gerencia y la directiva decidieron salir de un manager que, como Offerman, tiene muchos méritos acumulados, incluyendo la corona 23 el año pasado. Gómez tuvo 4-2 en sus restantes 6 juegos, en el round robin 10-8 para un total de 14-10, que es bueno para un novato.

Tatis padre, el dirigente oriental, es otra historia. Fue campeón en 2018-19 , y está en su tercera final seguida, imitando a tiempos pasados con Felix Fermín, en las Aguilas.

BUENA PIEZA: Los Astros de Houston firmaron al relevista zurdo Josh Hader por 5 años y 95 millones de dólares… Es tremenda adquisición pues Hader, que viene de San Diego, ha sido el más terrible y estable cerrador delos últimos años en la Nacional. En 8 años de liga mayor tiene un promedio de 15 ponchados por cada 9 innings.

MAÑANA. Será este martes, a las 7 PM:, cuando se darán a conocer los resultados de la votación para la clase 2024 de Cooperstown. Ya es un hecho la elección de Adrian Beltré, quien será el 5to. dominicano con un nicho allí. Se une a Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz.

Hasta ayer, se habían hecho publico 185 votos, y Beltré tenia 98.9 %.. Su nombre no aparecía en solo dos boletas..- El total de votantes ronda casi 400, todos miembros de la Asociación de Escritores de Beisbol.

ATRÁS: Los otros dominicanos debutantes se quedaron atrás, y todos saldrán de las boletas de inmediato. Son ellos José Bautista con 1.1%, Bartolo Colón con 0.5% y José Reyes 0.0… Alex Rodríguez, con 39.5 y Manny Ramírez, 35.1, siguen frizados y lejos de posibilidades.

Entrarían, junto a Beltré, Joe´Mauer, ex cátcher de Minnesota, y Todd Helton, primera base de Colorado. Los dos están por encima de 80%.

Hectorj.cruz@listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com

twitter: hectorj_cruz

Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com