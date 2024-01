De entrenar en el patio de un almacén a recibir el bono más lucrativo entre dominicanos en Enero 15

Aterrizó en los Llanos, Bani, con poco más de 11 años, sus pininos para emprender la carrera tras una firma para el profesionalismo fueron en el patio de un almacén, el pasado lunes Leodalis De Vries se convirtió en el dominicano que percibe el bono más lucrativo en Enero 15.

Toda una historia de sacrificio para el joven, que inició con un joven de nombre Jeremías tocando las puertas de la escuela Justo Silvestre donde laboraba Inés Angomás, madre del torpedero, a quien le pidieron el permiso para llevar a su hijo a Baní a entrenar en una especie de programa que apenas iniciaba.

Aunque en el momento cedió a su vástago, rápidamente reaccionó y airada se comunicó con su esposo, el exbaloncestista y desde hace años político, Odalis De Vries, a quien le pidió que los interceptará en una estación de combustible cercana al municipio de Sabana Yegua, en Azua de donde son oriundo.

Empero, ya Jeremias y Lolo Rodríguez, dueño de la Liga del mismo nombre y quien había ponderado las condiciones del menor, transitaban con destino ya a los Llanos en el lugar donde sin pensarlo iniciaría el porvenir del menor.

Su entrenador Lenin Pimentel expresa que el niño arribó en uniforme de escuela al terreno donde el principiante instructor junto al expelotero firmado Ruben Mateo comenzaría su carrera en este difícil oficio de entrenar jóvenes.

Su madre Inés cuenta que lo había inscrito en la Liga de Lolo cuando el niño contaba con cinco años, siempre vivía con un palo bateando pelotas, dentro y fuera del hogar, incluso llegó a romperles ventanas, zócalos, incluso en un momento hasta una televisión.

Se me escondía, pues sabía en que momento llegaría al hogar, solo le decía no te apures en algún momento tu me lo pagarás todo”, decía la progenitora, lejos de pensar que varios años después su hijo estaría rubricando un acuerdo por más de 4.0 millones de dólares.

Luego de ese primer viaje y entre muchas lágrimas, lo padres finalmente aceptaron que Lenin se quedara con su hijo, quien cada fin de semana retornaría al hogar. Incluso en la época más difícil del Covid 19 ocurría esto.

“Siempre hemos sido una familia muy unida, fue un duro golpe cuando se marchó”, señala Inés, también madre de Alenny, de 21 años, quien se graduará Summa Cum Laude en Ingeniería en Sistema y Aleimer , de 19 y estudiante de Odontología en la O&M.

Pimentel no tenía mucho tiempo de haber emprendido su proyecto, el patio del almacen La Gran Maravilla, una empresa de ventas de artículos por departamentos, donde era gerente, fue el primer lugar que consiguió para entrenar.

Poco más de un año permaneció Pimentel entrenando a los jóvenes en el patio que habían confeccionado como un play y que contaba entre 800 y mil metros.

Junto a él ha estado Mateo, en el desarrollo de De Vries y otros bisoños recién firmado y otros que vienen en el camino. En el caso de Mateo es un profesional de la nutrición y el mantener en magníficas condiciones a varios peloteros entre los que se destacan los exgrandesligas, Miguel Tejada, Wilkin Ramírez, Robinson Tejeda entre otros.

Junto con ambos instructores, en gran parte creció y se hizo pelotero De Vries, el mejor pagado entre los quisqueyanos, lo hace con San Diego, franquicia que lo alcanza por segundo año seguido, pues estampó en 2023 con Eithan Salas, de Venezuela por 5.1 millones.

“El pudiera tener unas características parecidas a las de Salas, según las intenciones del equipo pudiera comenzar sus andares en Ligas Menores en un nivel mucho más elevado en el que normalmente inician los prospectos”, expresó Pimentel sobre el futuro cercano que le esperaría a De Vries.

Su ambiente familiar

Nativo de Sabana Yegua, Azua, procede de una familia que se ha caracterizado por la unión, la educación y el siempre pensar en el futuro. Su padre Odalis De Vries, fue en su juventud un jugador de baloncesto, lo hizo hasta nivel superior, incluso lo apodaban Jordan por sus habilidades guardando la distancia con dueño de seis trofeos con los Bulls en la NBA.

Llegó a ocupar posiciones públicas en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Como sub director del Indrhi y fue candidato a la alcaldía por el municipio. Ines es educadora, ha laborado en la escuela Justo Silvestre y por seis años fue vicealcaldesa del municipio.

Sus hijas, ambas han sido campeonas nacionales de Ajedrez. La mayor Alenny tiene 21 años en las próximas semanas se matriculará de Ingeniería en sistema y es candidata a la vicealcaldesa por el PLD y la Fuerza del Pueblo.

La otra hija tiene por nombre Aleinis, tiene 19 años y es estudiante de término de odontología .

El joven pudiera estar viajando rápido a los entrenamientos de los Padres, al que tendría ansias de arribar, pues ha llegado a la organización en la que accionan sus dos ídolos, Manny Machado y Fernando Tatis Jr.

SEPA MAS

Tocaba con los Ilegales

Más de 10 años, permaneció Pimentel siendo parte de la orquesta de los Ilegales, de la que fue uno de sus principales músicos.

En plena pandemia

Era que se intensificaban los entrenamientos de De Vries, fueron momentos bien díficiles.

Alimentación y nutrición

Se realizó un gran trabajo con De Vries en este sentido y en esta parte Mateo jugó un rol de primer nivel, pues era quien le preparaba los platos con los cuales se alimentaba el joven.