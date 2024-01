¿Qué dicen los demás directivos de Lidom sobre los árbitros ?

El presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo criticó duramente a los árbitros que actúan en el actual torneo de beisbol invernal en su etapa semifinal.

“Son muy deficientes”, dijo Ravelo al programa La Hora del Deporte, de CDN Deportes.

Listín Diario preguntó a varios ejecutivos de la liga, así como a managers, sobre el tema y sus respuestas fueron las siguientes:

José Mallen Calac, vicepresidente de las Estrellas: “El arbitraje puede mejorar, pero no es malo, como todo en la vida tiene su oportunidad.. Cuántas decisiones manejan ellos en un juego? Cientos, y los estamos crucificando por unas cuantas?. No lo veo justo. Yo prendo MLB TV y las reviso en vivo las que veo dudosas, muchas bien y unas cuantas son incorrectas”.

Luis Rojas, gerente de los Leones: “No tengo ningún comentario sobre el tema ahora mismo”.

Gilbert Gómez, dirigente del Licey: “Realmente ahora mismo no tengo comentarios al respecto sobre el tema. A lo mejor más adelante cuando termine el torneo podríamos comentar con más detalles”.

Luis Urueta, gerente de los Gigantes: “para mí el arbitraje es el mismo de todos los años, no solo aquí sino en cualquier liga, incluyéndolas Grandes Ligas. El problema es que hoy en día también usamos la tecnología para evaluarlos. Lo que antes era un pitcheo en el borde y el ojo humano no tenía pruebas para reclamar, hoy en día sabemos con certeza si es bola o strike. Cantar bolas y strikes es algo muy difícil y no quisiera caerles arriba cuando sé que están siendo evaluados de una manera más avanzada”.

Víctor Estévez, mánager del Escogido: Nadie quiere fallar. Cada quien quiere hacer el mejor trabajo y ellos son profesionales. Aquí hay árbitros de muchos años y lo han demostrado con el pasar del tiempo. Siempre hay oportunidad para mejorar, somos seres humanos y cometemos errores”.

El presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo, criticò duramente a los árbitros que actùan en el actual torneo de beisbol invernal en su etapa semifinal.

“Son muy deficientes”, dijo Ravelo al programa La Hora del Deporte, de CDN Deportes.