¿Cómo vendieron Licey y Escogido?

A pesar del mercado informal, la ausencia de las Aguilas en el round robin y la baja del Licey, en comparación con el pasado año, las ventas en mercancías de los equipos no parecen sucumbir demasiado.

Tanto los Tigres como los Leones han mantenido un buen flujo de venta en las tiendas que se exhiben en el primer piso del estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los azules, que en la pasada versión de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) se consagraron campeones, liderando la liga desde el inicio, han notado una baja en las ventas de productos, sin embargo, la fanaticada aún sigue buscando las prendas del equipo azul.

Las gorras cerradas, el jersey clásico ocamiseta, pelotas, llaveros y otros detalles encabezan la lista de artículos más vendidos en la tienda azul, que contiene un poco más de 120 productos.

José Ravelo, primo del actual presidente de los Tigres, Ricardo Ravelo, es el encargado del establecimiento, que lleva desde el 2007 en función.

“Esto es una insignia del equipo azul. Las personas buscan las prendas reales de sus equipos favoritos. A pesar de que no se ha vendido como el año pasado, pero, no hay un día que no recibamos clientes”, dijo José Ravelo.

José informó que la tienda azul ha percibido una baja del 15 o el 20% en relación al pasado año de la Lidom, donde los Tigres se consagraron con la corona 23 en su historia.

Añadió que desde que se amplió la tienda en el 2010, no habían conseguido una temporada tan fructífera como el pasado año.

Con relación a Lidomshop, una tienda de la liga que vende los mismos artículos que se exhiben ahí dijo “ellos se surten con nuestra mercancía, y de esa manera se aseguran de que están promocionando los artículos originales”.

Agregó que desde hace dos años se está llevando a cabo una propuesta para terminar con la venta del mercado negro, que sin lugar a dudas causa una mella en la venta de los productos originales de esos equipos.

Un año bueno en ventas para Leones

Además de volver al todos contra todos luego de tres campañas sin pisar la postemporada, los Leones del Escogido experimentaron también otro buen año en ventas de su tienda oficial.

Otro, porque según Patricia González, la encargada de ventas en la tienda de los Leones, los rojos siempre venden bien debido a que sus fanáticos suelen apoyar la causa.

“Los fanáticos del Escogido siempre compran, no importa que el equipo duró varios años fuera, el escogidista se identifica con su equipo, y le compra también accesorios a sus parejas y familiares”, dijo Patricia.

Las camisetas y las gorras son los artículos más vendidos. Las primeras oscilan entre los 4,000 y 4,500 pesos, mientras que las gorras entre los 2,000 y 2,500.

“Las camisetas que más se venden son las blancas con rayas negras. A la gente le ha gustado mucho esa edición. Las gorras rojas y las negras con rojo son también de las más vendidas”, añadió González.

A pesar de que en todos los alrededores del estadio hay múltiples vendedores que tienen camisetas y gorras a disposición de los fanáticos que van al estadio, la tienda oficial del Escogido no se ve afectada por esto, ya que según afirmó Patricia, la mayoría de los fanáticos prefieren comprar el artículo original.

“La gente que compra esto (camisetas y gorras), sabe que no puede adquirirlo fuera del estadio si quiere algo original y de calidad. Aquí están las marcas originales que las que manejan y distribuyen todo”, concluyó.

Los Leones lucen en su tienda una gran variedad de indumentarias. Empezando con las camisetas en de las versiones home club y visitantes de esta campaña, además de otras que han sido usadas en temporadas anteriores y de las retro.

También, exhiben gorras de distintos colores, además de abrigos con y sin capucha, t-shirts, y utensilios como tasas, termos, llaveros y demás accesorios, todos con el logo oficial del equipo.