Una auténtica triple corona

En un torneo en que apenas cinco lanzadores completaron las entradas suficientes para optar por los lideratos oficiales de los departamentos porcentuales de pitcheo, Paolo Espino de los Toros brilló con resultados que le permitieron alcanzar la triple corona de pitcheo.

Y no me refiero a la tradicional que otorga una importancia inmerecida a los juegos ganados, concepto de valor devaluado que realmente no es una estadística ya que se define por una regla, por demás absurda.

Uno de esos irrazonables resultados ocurrió el pasado día doce cuando las Águilas le batearon libremente al relevista del Licey Jairo Asencio en el noveno episodio poniendo el marcador seis a cuatro a su favor, luego de haber iniciado esa entrada debajo dos a cuatro. El equipo de los Tigres reaccionó en la segunda parte de ese capítulo final anotando tres veces logrando una dramática victoria. A pesar de haber aceptado cuatro hits y cuatro anotaciones en su breve actuación, la regla premió a Asencio con “juego ganado”.

El eficiente trabajo de Espino se demuestra por encabezar los tres departamentos que aprecian efectivamente esos resultados: el Promedio de Carreras Limpias Permitidas, la capacidad de mantener fuera de las almohadillas a sus rivales

a través del dominio de la zona de strike evitando otorgar bases gratis y que le conecten de hit (WHIP) y la facultad para eliminar a los bateadores en el hogar por vía del ponche en virtud del promedio, no el volumen, minimizando de esa manera la oportunidad que lleguen a las bases. Espino completó 48.2 entradas, con PCL de 2.40, WHIP de 0.90 y 49 ponchados (9.06 K/9IL)

En la historia del circuito, esta combinación únicamente la habían alcanzado otros dos lanzadores; Bartolo Colón en 1996-97 y Arnaldo Muñoz en 2002-03, ambos militando con Águilas Cibaeñas. El primero en 43.2 entradas logró 0.21 de PCL, 0.92 de WHIP y 8.04 de K/9IL y Muñoz en 40.2 episodios y en función de relevista alcanzó 1.55/0.84/16.40.

El PCL de Colón se constituyó en marca que posteriormente fue empatada por Rafael Soriano en 2003-04 y el K/9IL de Muñoz es el récord en ese sentido.

