Mariano Rivera participa celebración entrega de juguetes SOMOS Community Care niños de Nueva York

Una tarde de alegría, sorpresas y mucha calidez humana disfrutaron niñas y niños de los sectores neoyorquinos Inwood, Washington Heights, Marble Hill, Riverdale, Harlem, entre otros, en la posada navideña que por 23 años organiza SOMOS Community Care, contando con el apoyo de Health First.

Mariano Rivera, el lanzador panameño que conquistó a Nueva York y a Estados Unidos, con su gran impacto en el béisbol de las Grandes Ligas, se convirtió en esta actividad en ayudante de Santas Claus, tras traer el espíritu navideño y amor por las fechas decembrinas, dando con ello alegría y llenando de sonrisas los rostros de los niños.

Cientos de pequeños vivieron anticipadamente la Navidad al recibir juguetes, regalos, sorpresas y grandes momentos de felicidad que les tenían preparados en esta posada como cada año.

La clínica Academy Medical PC, en el sector Inwood, en Manhattan, con sus unidades decoradas con los tradicionales adornos navideños, así como otras en diversos puntos de Nueva York, se unieron a los festejos, donde se entregaron estos juguetes y regalos.

Los cientos de regalos que se repartieron entre los niñas, niños y adolescentes en diversos sectores, de la mano del doctor Ramón Tallaj, Chairman of the Board de SOMOS Community Care; Mariano Rivera, Santas Claus, Alex Damiron, Executive Vice President of Operations and Chief of Staff of Somos Innovations, Gloria Aviles, representante de Health First y una amable convivencia de médicos de SOMOS Community Care.

“El personal de SOMOS Community Care, mantiene la cercanía con las comunidades neoyorquinas, buscando llevar a los pequeños, un momento de alegría y felicidad. Haciendo niños felices”, dijo el doctor Ramón Tallaj, en un mensaje dirigido a los presentes.

Tallaj, recordó que la Navidad se relaciona con el nacimiento de Cristo, que es el 25 de diciembre en honor a su nacimiento o el 6 de enero con la llegada de los Reyes Magos a Belén con oro, incienso y mirra.

El eminente médico dominicano, señaló que dar regalos en Navidad es reconocido mundialmente como un evento que recuerda a los creyentes el regalo que Dios les ha dado en la forma de su hijo Jesucristo.

Mariano Rivera, primer pelotero con el mérito de ser el único en la historia de las Grandes Ligas en lograr el 100 por ciento de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (425), que ingresó al Salón de la Fama de Cooperstown, 2019, agradeció una vez más la invitación del doctor Ramón Tallaj y demás organizadores, a la celebración que ofrecieron a los menores, la cual es una oportunidad de disfrutar la convivencia familiar y la Navidad.