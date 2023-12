Carlos Beltrán afirma su momento hacia Cooperstown llegará pronto

En su carrera de 20 años en Grandes Ligas, Carlos Beltrán acumuló estadísticas y logros que sin dudas lo convierten en un potencial candidato a ser miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, siendo incluso el único jugador ambidiestro en la historia en pertenecer al club 300-300, con relación a bases robadas y jonrones, de estos últimos conectó 435.

Para Beltrán, su inclusión en el gran templo debería ser segura, sin embargo admite que dependerá del parámetro que utilicen los votantes.

“Si me observan específicamente como bateador zurdo o derecho, obviamente habrán jugadores que si los comparan conmigo quizás se vean mejores, pero si me evalúan como un bateador ambidiestro considero que debo ser Hall Of Fame”, dijo Beltrán al Listín Diario.

El boricua indicó que aunque respeta el criterio y decisión de cada votante, la no de elección de ciertos peloteros le generan dudas sobre la forma de evaluar.

“Hay cosas que realmente no entiendo del Salón de la Fama, y me generan dudas, porque yo veo jugadores que tuvieron carreras extraordinarias, y ni siquiera sacan el porcentaje mínimo para permanecer en la boleta”, sostuvo.

El robo de señas

Si bien en su último año en Grandes Ligas, 2017 coronó su carrera logrando el tan anhelado campeonato de la Serie Mundial con los Astros de Houston, el mismo también fue el que quizás pueda nublar las posibilidades de que el expelotero de cinco herramientas pueda convertirse en un inmortal de Cooperstown, tras formar parte del equipo que usó “estrategias prohibidas” para de forma más fácil lograr victorias en esa postemporada.

“Fuimos un equipo que de los recursos que teníamos lo utilizamos. En el béisbol uno trata de sacar ventaja. Al final pasó lo que pasó, pero siento que solo fue un grupo el perjudicado, cuando en realidad fue algo en cuestión de organización”, añadió Beltrán.

Destitución como dirigente

Beltrán, fue designado como mánager de los Mets de Nueva York para la temporada del 2020, pero producto de la investigación por el robo de señas, fue destituido sin siquiera dirigir un partido.

“Siento que fue una investigación injusta, porque todos los jugadores tenían inmunidad, pero a mí fue el único que no se le honró en ese sentido”, afirmó Beltrán.

“No se me juzgó como pelotero, sino como dirigente, y cuando estuve en Houston en 2017, fue como jugador”, añadió.

El exjardinero consideró que la investigación no fue la más apropiada, especialmente por lo que salía publicado en los diferentes medios de comunicación.

“Creo que los reportajes que se hacían, solo trataban de buscar un culpable, y no requirieron de una verdadera investigación profunda y 100 por ciento clara, añadió Beltrán.

Sus registros

El estelar ambidiestro bateó para .279 de por vida en Las Mayores, con 435 cuadrangulares y 312 robadas, al compás de 2,725 hits, 1,587 remolcadas y 1,582 anotadas.

Ganó tres guantes de oro y dos bates de plata, fue Novato del Año en 1999, y nueve veces seleccionado al Juego de Estrellas, entre otros logros.