Rojos contratan a Jeimer Candelario por 45 millones y tres temporadas

Jeimer Candelario pactó un contrato de 45 millones de dólares por tres con Cincinnati, brindándole a los Rojos un superávit de infielders que podría propiciar un canje.

Una persona al tanto de las negociaciones confirmó el acuerdo a The Associated Press el jueves bajo la condición no ser identificada debido a que falta completar el reconocimiento médico. El contrato incluye una opción del club que podría elevar el monto a 60 millones en cuatro años.

Candelario militó con Washington y los Cachorros de Chicago este año, bateando para .251 con 22 jonrones y 70 remolcadas en 140 juegos. El ambidiestro dominicano también totalizó 39 dobles.

Candelario, quien cumplió 30 años de edad el 24 de noviembre, puede defender en la primera y tercera base. También podría ser el bateador designado de Cincinnati.

Los Rojos han sido muy activos tras una sorprendente campaña en 2023. Remaron por el pase a los playoffs hasta que finalizaron con una marca de 82-80. Adquirieron a los derechos Nick Martínez y Emilio Pagán previo al comienzo de las reuniones de invierno.

Candelario se suma a un poblado cuadro interior en Cincinnati que también incluye a los dominicanos Elly De La Cruz y Noelvi Carte, además de Jonathan India, Matt McLain y Christian Encarnacion-Strand. Los Rojos también cuentan con Spencer Steer, quien bateó 23 jonrones este año, pero que puede jugar como jardinero izquierdo.

Cincinnati podría transferir a uno de sus jóvenes infielders para reforzar su rotación abridora. Los derechos Dylan Cease (Medias Blancas) y Tyler Glasnow (Rays) suenan como posibilidades mediante un canje.

Candelario debutó en las mayores con los Cachorros en 2016. De por vida acumula un promedio de .243 con 88 jonrones y 318 impulsadas en 746 juegos.

Fue transferido a Detroit en la fecha límite de canjes en 2017. Tras ser descartado por los Tigres hace un año, firmó un contrato de 5 millones de dólares y una temporada con Washington.