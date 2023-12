El Torolío en problemas

Este torneo, los Toros del Este pusieron en el frente de su uniforme una sola palabra: "Torolío", en alusión al grito de batalla que los ha caracterizado en tiempos recientes.

Pero esa frase "Torolío" solo es aplicable en tiempos de bonanza, porque no tiene sentido usarlo cuando el resultado es negativo. De hecho, desde que ví eso a principios del campeonato dije que era un error mercadológico, partiendo del hecho de que no han podido clasificar a round robin los dos últimos campeonatos. Era un riesgo innecesario.

Era preferible dejar eso para uso promocional, no en forma "institucional".

Hasta anoche, el equipo tenía marca de 15-19 como todos en la presente justa también han jugado mal en casa con 7-12, mientras en la ruta presentan 8-7.

Este mal resultado obliga a echar una mirada a los firmados en la agencia libre, la primera en la pelota dominicana, pues los Toros fueron los que más peloteros firmaron. Inclusive, por abajo fueron acusados de comprar mucha gente a papeletazos limpios, y el gerente general , Jesús Mejía, dijo que solamente se acogió a las leyes del libre mercado.

Fueron más de 12 los firmados por Mejía, algunos de ellos con sobresaliente actuación. Están los casos del lanzador Esmil Rogers, con 3-1 y 3.57, de Pablo Reyes, con 4 jonrones, 9 empujadas, el jardinero y bateador emergente Engel Beltré con promedio de .385, Gustavo Núñez con .379, y algo de Aneury Tavarez, con .282. Webster Rivas, receptor, .255-1-16.

Otros muchos no han tenido el éxito esperado. Juan Francisco de 16-2, Yermín Mercedes .170, 1 hr., 10 impulsadas, Ronny Rodríguez .080 (de 25-2).

LOS PROPIOS: El club ha tenido la contribución de sus jugadores veteranos propios, como Yamaico Navarro, Christian Adames, el novato Ronny Simon, y recién han recibido a Jorge Mateo.

La ironía es que en la parte colectiva, el club es líder de efectividad de la Lidom con 3.60, pero en carreras anotadas están en último lugar con 146. Su promedio de .245 los ubica en el cuarto lugar, con 15 jonrones solamente en 34 juegos, que es poco.

Lino Rivera, su manager, ha tenido que enfrentar muchas dificultades, y en estos momentos es apremiante ganar porque el calendario se agota. Su record en los últimos 10 juegos es de 3-7, y debe buscar una buena racha lo antes posible pues de lo contrario podrían quedar fuera nuevamente.

UN POCO MÁS: Dos lanzadores de renombre en la liga, ambos procedentes de la agencia libre por los Toros, no han estado bien. Wirfin Obispo, ex Oriental, tiene efectividad de 9.00, y Jumbo Díaz (Ex Gigante), está en 27.00.

UNO MÁS: Anoche debutó José Sirí con los Gigantes del Cibao y es otro jugador de importancia que se presenta en la liga. Sirí le puede cambiar el rostro a los Gigantes, que están en baja las dos últimas semanas… El pimentoso jardinero central viene de su primera experiencia a tiempo completo en Grandes Ligas con Tampa Bay..De seguro está bien maduro y aportará mucho al club.

YEFRI YAN: El carismático lanzador de las Estrellas Orientales está estudiando ofertas del beisbol del Japón. De acuerdo a los datos, tiene varias y en cualquier momento podría firmar con un equipo asiático. Si eso ocurre, ojalá le permitan permanecer lo más lejos posible con las Estrellas, pues el hombre, además de que da su espectáculo, es muy eficaz. Hasta anoche, tenía 3-0 y 1.72, con 24 ponchados en 15 innings.

LAS REGLAS: Creo que en beisbol también existe una regla que impide el uso de camisetas y uniformes del mismo color.. No estoy muy seguro, pero tal vez el inquieto Valentín Contreras pudiera aclarar al respecto. Anoche ví a Escogido y Aguilas vestidos de negro..?Cuál es la realidad de eso, se puede o no se puede?.

LOS RIVALES: Licey y Escogido se enfrentan nuevamente esta noche en su 6to. enfrentamiento de la temporada. Escogido está delante 3-2, pero ya esos clubes no son los "eternos rivales", como era antes… ¿Cuándo regresará esa famosa frase?.