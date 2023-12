El venezolano Jackson Chourio fue presentado este lunes por los Cerveceros de Milwaukee tras firmar un pacto récord para un jugador que aún no ha debutado en las Grandes Ligas, el cual le reportará 82 millones de dólares por las próximas ocho temporadas.

"Creo que lo que está pasando conmigo es una bendición. Puedo jugar más tranquilo, no tengo la presión", expresó el talentoso jardinero de 19 años, al ser presentado por los Cerveceros en Nashville, Tennessee, donde desarrollan las reuniones invernales los equipos de Grandes Ligas.

Aunque aún no ha enfrentado picheo de Grandes Ligas, los Cerveceros se sienten seguros de la inversión en el jugador suramericano.

"Es importante invertir en la gente, es importante invertir en talento y es importante invertir en hábitos de trabajo y carácter. Creemos que Jackson cumple en todos esos aspectos", exteriorizó el gerente general del equipo Matt Arnold, al referirse al acuerdo alcanzado con Chourio.

"Es un buen trato para todos. No sólo se trata de nosotros, sino también de él y asegurarle el futuro a él", puntualizó Arnold.

El acuerdo, que garantiza las primeras ocho temporadas del jardinero venezolano con el equipo, cuenta con dos opciones que le permitirán extenderlo para las campañas de 2032 y 2033, pagando a Chourio un salario de 25 millones de dólares por cada una de ellas, lo que podría elevar su valor a más de 140 millones de dólares por 10 campañas.

Con todo y la juventud que lo acompaña, Chourio considera que la garantía que le brinda este contrato no cambiará su ética de trabajo.

"Voy a dar lo mejor de mí siempre, para dejar en alto todo. Este dinero no me va a hacer cambiar. Y si me hace cambiar, va a ser para bien. Esta oportunidad creo que no se da todos los días y solamente quiero aprovecharla. Dejar en alto a toda la gente que ha creído en mí", afirma el versátil jardinero.

En este año, Chourio jugó en los niveles Doble A y Triple A de los Cerveceros, logrando coleccionar entre sus batazos 26 dobles, tres triples y 22 cuadrangulares, además se robó 44 bases, mostrando la combinación de velocidad y poder que posee en su juego ofensivo.

Chourio anotó 88 carreras y remolcó 91 vueltas, mientras fijó un promedio de bateo de .283 y un porcentaje de embasarse de .338.

Con este pacto, Chourio supera los 50 millones de dólares que acordaron por seis temporadas los Medias Blancas de Chicago con el cubano Luis Robert Jr., relegando a una tercera posición al dominicano Eloy Jiménez, quien recibió 43 millones por seis temporadas, por ese mismo equipo, para ser los tres jugadores con mayores contratos, sin haber debutado en las Grandes Ligas.