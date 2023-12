Jim Leyland será exaltado al Salón de la Fama

Jim Leyland, quien llevó a los Marlins de Florida a ganar la Serie Mundial en 1997 y ganó 1.769 juegos de temporada regular a lo largo de 22 temporadas como un entrenador de Grandes Ligas entretenido y a veces irritable, fue elegido para el Salón del Béisbol. de la Fama el domingo.

Leyland, que ahora tiene 78 años, recibió 15 de 16 votos del comité de la era contemporánea para manager, ejecutivos y árbitros. Se convierte en el manager número 23 del salón.

El exjugador y entrenador Lou Piniella se quedó a un voto por segunda vez después de obtener también 11 votos en 2018. Al exjugador, locutor y ejecutivo Bill White le faltaron dos.

Los managers Cito Gaston y Davey Johnson, los árbitros Joe West y Ed Montague y el gerente general Hank Peters recibieron menos de cinco votos.

Leyland dirigió Pittsburgh, Florida, Colorado y Detroit de 1986 a 2013.

Creció en el suburbio de Perrysville en Toledo, Ohio. Fue receptor de ligas menores y tercera base ocasional de los Tigres de Detroit de 1965 a 1970, nunca superó la Doble A y terminó con un promedio de bateo de .222, cuatro jonrones y 102 carreras impulsadas.

Leyland entrenó en el sistema de ligas menores de los Tigres, luego comenzó a dirigir con Bristol de la Liga de Novatos de los Apalaches en 1971. Después de 11 temporadas como entrenador de ligas menores, dejó a los Tigres para servir como entrenador de tercera base de Tony La Russa con los Medias Blancas de Chicago desde 1982-85, luego se embarcó en una carrera directiva en las Grandes Ligas que lo llevó a hacerse cargo de los Piratas de Pittsburgh de 1986 a 1996.

Honesto, profano y fumando constantemente un cigarrillo, Leyland encarnaba la imagen del quisquilloso veterano del béisbol con una voz áspera pero sabia. Durante una carrera fuera de los principales mercados, se enfadó por lo que percibió como una falta de respeto hacia sus equipos.

"Me está haciendo vomitar", dijo en 1997. "Estoy harto y cansado de oír hablar de Nueva York, Atlanta y Baltimore".

Pittsburgh estuvo a un out de un viaje a la Serie Mundial en 1992 antes de que un sencillo de dos carreras de Francisco Cabrera en el Juego 7 ganara el banderín de la Liga Nacional para Atlanta. Los Piratas se hundieron a partir de ahí tras las salidas como agentes libres de Barry Bonds y el lanzador estrella Doug Drabek, y Leyland se fue después de la cuarta temporada perdedora consecutiva de Pittsburgh en 1996. Cinco días después de su último juego, eligió a los Marlins en lugar de los Medias Blancas y Medias Rojas. y Ángeles.

Florida ganó el título al año siguiente en la quinta temporada de la franquicia, el equipo de expansión más joven en ganar un campeonato en ese momento. Pero los Marlins vendieron a los veteranos y cayeron a 54-108 en 1998, y Leyland se fue a los Rockies. Renunció después de una temporada, diciendo que le faltaba la pasión necesaria, y trabajó como cazatalentos para los St. Louis Cardinals.

“Hice un pésimo trabajo en mi último año como gerente”, dijo Leyland entonces. “Apestaba porque estaba agotado. Cuando salí de allí creí sinceramente que no volvería a dirigir. ... Siempre me perdí la competencia, pero en los últimos años, y esto se me quedó un poco en la garganta, no quería que mi carrera gerencial terminara así”.

Reemplazó a Alan Trammell como entrenador de los Tigres antes de la temporada 2006 y permaneció hasta 2013, ganando un par de banderines.

Los equipos de Leyland terminaron primeros seis veces y terminaron 1.769-1.728. Ganó banderines de la Liga Americana en 2006, perdiendo ante St. Louis en una Serie Mundial de cinco juegos, y en 2012, siendo barrido por San Francisco. Leyland fue elegido Gerente del Año en 1990, 1992 y 2006, y dirigió a los EE. UU. hasta el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol de 2017, el único título de los estadounidenses.

También fue expulsado 73 veces, empatado con Clark Griffith en el décimo lugar en la historia de las Grandes Ligas.