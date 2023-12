Michael de La Cruz, un jugador todo terreno

Un “utility” es aquel que puede desenvolverse en varias posiciones, ya sea del cuadro interior, los jardines, o en ambas áreas del terreno de juego, sin embargo, muy rara vez un pelotero puede además de hacer eso, jugar también como receptor. Michael de La Cruz, es una perfecta excepción.

“El Oso”, como popularmente también se le conoce, desde el inicio de su carrera en la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) se había desempeñado como receptor, en dos de las últimas tres temporadas jugó también varios partidos en la primera base, cinco en la campaña 2020-21, y dos en la 2021-22, sin embargo, en la actual temporada se ha consolidado como el principal jugador utility de la liga, gracias a que además de tener la capacidad de jugar las posiciones dos y tres, puede hacerlo también en la segunda base.

Al conversar con Listín Diario sobre su talento para ser un buen utility, De La Cruz precisó que el deseo de ofrecer su aporte para que el equipo logre la victoria, lo hace jugar en cualquier posición que el dirigente crea necesario.

“Cada vez que salgo al terreno, donde el equipo me necesite ahí yo voy a estar, dando el 100 por ciento de mí para poner ese granito de arena”, De La Cruz.

El versátil jugador enfatizó que la confianza que le ha dado el dirigente José Offerman, ha sido clave para poder rendir de forma eficiente.

“Le doy gracias a Offeman que me da la oportunidad de jugar donde sea. Yo sé que la segunda y la primera no son mi posición original, pero si el equipo me necesita ahí, yo doy lo mejor de mí para llenar cualquier vacío que haya”, sostuvo.

Por su versatilidad, Michael es un jugador practicamente insustituible en la alineación azul, pues representa un alivio para Offerman saber que su buen bate no quedaría fuera de juego por cuestión de una posición defensiva.

“Saber que puedo jugar en varias posiciones, me ayuda también a mantenerme mucho más enfocado en el juego, y eso entonces también conduce a que me vaya bien con el bate”, añadió el utility.

Ronny Mauricio y Elly de La Cruz

La entrada a juego de Ronny Mauricio, y una posible integración de Elly de La Cruz, en vez de causar en Michael temor por perder su puesto como regular en la alineación, lo llena de motivación, al saber que el equipo adquiriría más profundidad, además de que de igual forma jugaría sin problemas cualquier otra posición que el dirigente entienda.

“Ronny ya llegó, pero cuando Elly también venga el equipo se pondrá aún mejor. Si ya no puedo estar en segunda o en primera, me quedo en la receptoría tranquilo, o donde sea que Offerman me necesite. Lo que quiero es ganar”, expresó Michael.

Durante la actual temporada, De La Cruz ha jugado 11 partidos como receptor, nueve en la primera base, y dos como intermedista, en cada una exhibiendo sus buenos dotes defensivos, especialmente el alcance.

En la campaña, tiene un OBP de .404, con promedio de bateo de .268, además de 11 carreras anotadas y nueve anotadas, con 17 bases por bolas y solo 10 ponches.