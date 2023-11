Offerman: “Estábamos esperando esta ofensiva”

Al ritmo de doce hits, un cuadrangular, dos dobles, ocho bases por bolas y once carreras los Tigres del Licey derrotaron 11-6 a las Estrellas Orientales.

“Fue un partido muy interesante que nos mueve al segundo lugar. La manera en la que despertó la ofensiva era algo que estábamos esperando. En los dos últimos partidos han llegado los batazos oportunos, hemos tenido mejoría. Es un indicio de que las cosas están cambiando para nosotros y es algo que andamos buscando”, expresó el capataz José Offerman.

Dawel Lugo

El ganador del Guante de Oro en la antesala en la temporada 2021-22 brilló una vez más con su guante, pero fue con su ofensiva donde tuvo un mayor impacto al batear de 4-2 con un triple, dos anotadas y tres remolcadas.

“Siempre trato de que cada vez que me den la oportunidad hacer lo mejor que puedo. Dar el cien por ciento para ayudar a mi equipo. Traté de buscar mi picheo, dar lo mejor de mí y gracias a Dios conseguí la pelota (en múltiples ocasiones)”.

Lugo, que fue destacado como el «Jugador del Partido», ahora se ha embasado por hit o base por bolas en los últimos seis partidos donde ha visto acción.

Ryan Fitzgerald

El refuerzo nativo de Hinsdale, Illinois, conectó su primer cuadrangular en la pelota dominicana en un partido donde también pudo mostrar su velocidad y disciplina en el plato. Fitzgerald bateó de 3-2 con una base por bolas, dos anotadas, dos remolcadas y una base robada.

“Simplemente es parte de lo que puedo hacer para ayudar a este equipo a ganar. Un jonrón, una base por bola o un toque, lo que sea”, expresó.

El refuerzo de los Tigres, que ha conectado 4 hits en dos partidos, alabó la liga y dijo sentirse muy cómodo en el conjunto azul.

“Jugar en Estados Unidos y acá es diferente, acá es muy emocionante y me estoy contagiando. Me siento bastante cómodo. No sabía qué esperar cuando vine aquí, he jugado en Estados Unidos toda mi vida. Pero el equipo, todo el mundo es genial”, agregó.

Francisco Mejía

El receptor azul continúa su gran temporada estableciendo su promedio de bateo en .357 y su porcentaje de embasarse en .431 tras batear de 4-2 con dos anotadas, una remolcada y una base por bolas en la victoria ante las Estrellas Orientales. Ahora, Mejía ha bateado de hits en ocho partidos de manera consecutiva.

“No llevo la cuenta, solo vengo a jugar porque me gusta. Desde el año pasado quería jugar y no pude por motivos ajenos a mi voluntad. Vengo a disfrutar el juego”, destacó.