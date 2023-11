Ronny Simon supera contratiempos y ve crecer su desempeño en el béisbol

El 2018 fue devastador para Ronny Simon, quien a cuesta tuvo que levantarse tras sufrir la pérdida de su madre e iniciar un proceso que por años había añorado alcanzar: Su firma para el profesionalismo.

Sonia Mateo, su progenitora había fallecido, también ese año Simon había acordado con los Cubs de Chicago por un módico 10 mil dólares y de inmediato iniciaba una carrera en la Dominican Summer League.

No era el modelo del pelotero que buscan los scouts hoy día, apenas 5´7 de estatura y unas 140 libras, pero debía firmar, pues ya había recibido rechazos de variadas organizaciones.

Sin nombre sonoro, carente de brillo, pero exhibiendo atributos por encima del promedio que todo pelotero de sus facultades puede desarrollar, Simon comenzó a descollar en los circuitos minoritarios.

Aunque de los Cachorros fue traspasado a los D-Backs, más luego a los Rays de Tampa, conjunto con el que ha desarrollado su carrera en las Menores, hasta que el año pasado tuvo buen desempeño actuando entre Doble A y Triple A, en que bateó para .250 (480-120) con 25 dobletes, 13 jonrones, 56 empujadas y 82 anotadas.

Los mismos fortalece con los Toros en el béisbol dominicano en el que registra .294, siendo uno de los más destacados bateadores del torneo desde el mismo comienzo del mismo.

“Me he adaptado muy bien al circuito y gracias a Dios he podido aportar mi granito de arena con los Toros, cada día me siento más confortable”, expresó Simon, quien antes de este año había tenido dos paradas breves con los romanenses.

De fácil dicción, pues desde niño fue educado con la profesión cristiana, Simon se ha desempeñado en el campocorto, la intermedia y los jardines. Algo así anhelan los Rays en que continúe su especialización.

De hecho, un grupo de ejecutivos de este conjunto ha estado en el país observando gran parte de su talento, pues en el 2024 asistirá a los entrenamientos de los Rays en busca de lograr un puesto de utility.

Tanto lo aprecian que en el 2022, primero lo enviaron a la Arizona Fall League y luego entonces lo dejaron accionar en varios juegos con los romanenses. En el pasado evento invernal se fue de 35-7 para average de .233.

Hace varios días, los Rays se desprendieron del también dominicano Vidal Bruján, quien es un pelotero parecido a las cualidades que posee Simón, pero éste puede generar un poco más de poder,

Esta campaña, desde su mismo inicio ha estado entre el campocorto y la intermedia de los Toros e inició la jornada de este lunes con promedio de .294 (85-25) con 22 anotadas, 10 robadas, cuatro dobles y tres jonrones.

Tan productivo ha sido que a pesar del múltiple talento que tienen los anaranjados alrededor del cuadro interior, siempre habrá un lugar para Simon en la alineación.

El aprovecha cada espacio que le brinde el dirigente Lino Rivera para demostrar que cuenta con la capacidad de jugar de manera estable en este exigente béisbol.