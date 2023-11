Entre las mayores rivalidades deportivas que crean controversias: Yankees-Boston, Lakers-Celtics, LeBron-Jordan, entre otras más, lo que usualmente puede pasar es que los fanáticos de cada franquicia o jugador, lleguen a tomarla personal en algún momento.

Sin embargo, esto no está supuesto a pasar entre los equipos en sí. Pero cuando se trata de los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas, pueden ocurrir excepciones.

La rivalidad Licey y Águilas, que por todo lo que envuelve cuando se habla de béisbol, es la más fuerte del Caribe y de las principales en todo el béisbol, ha llegado a un punto en que para algunos jugadores, ser “amigos” de otros que lleven el uniforme contrario, puede resultar un poco complicado. Para muestra un botón, Mel Rojas Jr.

Aunque aseguró que no es enemigo de ningún pelotero de las Águilas, el toletero de los Tigres afirmó que prácticamente tampoco es amigo de ningún pelotero del equipo de Santiago de Caballeros, debido entre otras razones, a que los del equipo amarillo han tomado la rivalidad muy personal.

“En realidad no somos tan amigos, o sea, no somos enemigos tampoco, pero debido a la rivalidad, y a que, sin tirarlos a ellos por el piso, la cogen muy personal, a veces no tenemos tan buena relación”, dijo Mel Rojas Jr. al Listín Diario previo a un partido en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Rojas Jr., aseguró que lo profesional va por encima de todo, razón por la que le tiene mucho respeto a las Águilas, a sus fanáticos y jugadores, sin embargo, al momento de nombrar algunos peloteros del equipo aguilucho actual con quien tenga una relación más allá del terreno de juego, solo pudo nombrar a dos, entre ellos uno importado.

“Siento que tengo mejores relaciones con peloteros de otros equipos. Yadiel Hernández, que es extranjero y Yairo Muñoz que lo he tratado aquí, no es que somos amigos pero lo he tratado, son dos que puedo mencionar. Son pocos, pero reitero, no es que soy enemigo de ninguno”, sostuvo el cañonero de los Tigres.

Un posible regreso a Serie de Titanes

Sobre otra eventual celebración de la Serie de Titanes en Nueva York, Rojas Jr. expresó que estaría dispuesto a participar nuevamente, sin embargo indicó que le gustaría que fuese en una fecha en la que las temperaturas no estén tan bajas.

“Me gustaría volver. Fue muy bonito jugar en Nueva York, ya que es una ciudad que tiene muchos dominicanos, pero sería bueno que para la próxima vez lo hagan cuando el tiempo esté un poquito más caliente, porque ese frío estaba increíble”, manifestó Rojas Jr.

Enfatizó que aunque al final la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) es la que tiene la última palabra, considera que podría ser mejor para el evento si los juegos tuvieran validez.

“Si es válido o no, eso sabe la liga, pero me hubiese gustado que sí lo sean porque aunque soy muy profesional y siempre trato de dar lo mejor de mí, cuando los juegos valen uno le pone el extra”, añadió.

¿Un liceísta de por vida?

Mel Rojas Jr. que fue de los mejores jugadores que estuvieron disponibles en la pasada y primera agencia libre de Lidom, insinuó que aunque nadie sabe lo que pueda pasar en el futuro, se siente muy bien con los Tigres del Licey.

“Sí hubo ligeras conversaciones en la agencia libre con algunos equipos, pero decidí quedarme en el Licey. Cuando llegue una próxima oportunidad de ser agente libre obviamente se evalúa todo, pero la verdad es que me siento muy bien y cómodo en el Licey”, dijo Rojas Jr.

Antes de la jornada de ayer, Mel Rojas Jr. batea en la actual temporada para promedio de .304, con cinco cuadrangulares, 11 carreras remolcadas y 12 anotadas, siendo el principal cañonero de los Tigres, con serios argumentos para hasta ahora estar en la conversación del MVP.

Durante el verano, Rojas Jr. jugó para varios equipos de México, en los que acumuló .277 de promedio de bateo, con 11 jonrones, 57 carreras remolcadas y 49 anotadas en 66 partidos jugados entre Toros de Tijuana, Areceros de Monclova y Guerreros de Oaxaca.