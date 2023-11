Un “Exitazo”

Claro que fue un tremendo éxito la serie de Titanes de Águilas y Licey en el Citi Field de Nueva York.

Imagino que para los “americanos” no fue sorpresa pues ya estaban enterados del proceso de venta de taquillas. Y lo sabían desde hace semanas pues entre la venta directa internet y el mercado negro se había vendido más del 80%.

Más de 90 mil fanáticos presenciaron los tres juegos, que corrió con una barrida de 3 de las Águilas .

Veamos algunos detalles de relevancia, positivos y negativos.

.- La transmisión local para por Telecentro no tuvo titulación, lo que motivó que los colegas no pudieran desempeñarse en forma normal. Esto es increíble para estos tiempos pues no había identificación de los peloteros en acción, ni pitchers ni bateadores. ¿Qué pasó ahí? Se sabe que la compañía de Virgilio Rojo siempre lo hace bien. Ahora no.

.- Llamó la atención, también, que los periodistas que transmitieron fueron todos del Licey en los tres días: Rafael Díaz, César Marchena, Radhamés González y Fernando Ravelo. Nadie independiente ni de las Águilas, el otro equipo competidor. Lamentablemente, los liceístas sufrieron mucho pues tuvieron que aguantar tres derrotas al hilo, incluyendo blanqueadas en los dos primeros juegos. (Licey dio un hit en el segundo choque, habiendo un out en el noveno. Por poco le meten otro no hit).

.—El juego del sábado fue aplazado una hora en su comienzo por discrepancias económicas entre la Federación de Peloteros y el empresario Félix Cabrera. Los informes reportados por el vocero de la Federación, Vian Araujo, indican que Cabrera cumplió con todo: US$425 mil dólares para Águilas y Licey (cada uno), 20 mil para la Federación, pero no así con 210 mil dólares correspondientes a los peloteros de ambos equipos. El sábado hizo un avance de 180 mil y completó ese mismo día.. Había amenaza de no jugar domingo.

.- José Offerman fue duramente criticado porque declaró que la serie era de exhibición y se iba a tratar a como tal. Según los medios él dijo:!” prefiero perder a que algún pelotero mío se lesione”. Lo quemaron por todos lados.

.-También quemaron a Emilio Bonifacio, el Capitán Azul, pues no hizo el viaje. Se informó que el Boni había preferido quedarse aquí a cuidarse una lesión o molestia física, pero no se lo aceptaron. Le dijeron que un Capitán debe dar la cara, siempre. Seguimos con el tema.

UN POCO MÁS: Desde luego que los cibaeños gozaron en grande, aunque esos juegos fueron de exhibición y no entraron al calendario regular..Este torneo, Licey adelanta a las Águilas 3-1 en su serie particular, y ambos equipos se miden dos días seguidos luego de su regreso. Juegan el martes en Santiago y el miércoles en Santo Domingo. ¿Qué pasará?

Las Águilas se han reforzado mucho con la suma de Jonathan Villar, Cristopher Morel y Elehuris Montero, pero su principal problema ha sido el pitcheo.. Ya veremos.

En Nueva York hubo variados líos, según los reportes. En Lidom hubo inconformidad con lo de José Offerman, y el presidente lo dejó saber en una conferencia de prensa. Pero, todos volverán felices, a pesar de las tres derrotas.

NOVATO DEL AÑO:

Este lunes empiezan los anuncios de los premios principales de MLB, los votos de los periodistas. Hoy va el Novato del Año, y se hará por el canal de MLB a las 7 PM:

En la Liga Americana los candidatos son el infielder Gunnar Henderson de Baltimore, el pitcher Tanner Bibee de Cleveland y Triston Casas, inicialista de Boston. Henderson es el favorito luego de una campaña de 32 jonrones y 100 empujadas.

En la Nacional los candidatos son Corbin Carroll, jardinerod e Arizona, James Outman, jardinero de los Dodgers y el pitcher Kodai Senga, de los Mets.Se cree que ganará Carroll, quien tuvo promedio de .285 con 25 jonrones, 76 empujadas y 54 robos, más OBP de .362. El martes, los managers del año.