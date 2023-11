El dirigente de los Tigres del Licey, José Offerman, reaccionó luego del pimer partido de la Serie de Titanes, que terminó en victoria para las Águilas Cibaeñas tres carreras por cero en el City Field, hogar de los Metros de Nueva York.

Offerman, indicó que aunque obviamente su deseo es ganar, tomando en cuenta el cambio radical de temperatura de República Dominicana y Nueva York, prefiere mejor cargar con la derrota, si ganar tendría como consecuencia que algún jugador se lesione por querer hacer más.

"Sí quisiéramos ganar, no voy a decir que no, pero si me dan a elegir entre ganar o ver uno de los jugadores que se lesione, yo prefiero que perdamos", afirmó el capataz azul en la rueda de prensa luego del partido.

"Cuando a uno le gusta competir, uno quisiera salir con la victoria, pero yo creo que es más importante que los muchachos hagan su trabajo, siendo inteligentes de no venir a una ciudad donde la temperatura es totalmente diferente a la que hemos estado jugando", añadió.

El dirigente de los Tigres indicó que el plan es que los peloteros utilizen los tres partidos para continuar haciendo sus rutinas de juego, y mantenerse listos para la reanudación de la temporada regular en Lidom, sin dejar de brindarles un buen espectáculo a los fanáticos.

"La idea es que ellos puedan coger sus turnos, pitchar su juego y estar listo para cuando volvamos", enfatizó Offerman. (Declaraciones tomadas de video publicado por el cronista deportivo Juan Nova Jr).

Tony Peña opina diferente

Un poco contrario a lo que piensa Offerman, el dirigente de las Águilas, Tony Peña, aseguró que el principal objetivo del equipo es ganar los partidos, pues no le ve sentido salir a jugar si no es por la victoria, aunque los juegos no signifiquen para el calendario regular.

"Nosotros estamos jugando para ganar. No podemos simplemente jugar un partido y porque no cuente en el calendario sencillamente pasar. Hay que aprovechar el juego de la manera que queremos", sostuvo Peña.