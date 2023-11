Junior Lake: “El Escogido me dio el valor que yo merezco”

Hay jugadores que sencillamente es casi impensable verlos jugar en otro equipo que no sea con el que iniciaron sus carreras. Se pueden citar casos del pasado como el gran Magic Johnson y los Angeles Lakers, o el también legendario Larry Bird y los Celtics de Boston. Nadie se los podía imaginar si no era con el amarillo/violeta y verde respectivamente.

En la actualidad, está Clayton Kershaw con los Dodgers en las Grandes Ligas, o Stephen Curry y Golden State en la NBA. En la pelota invernal dominicana, perfectamente encajaba en esa reducida lista, Junior Lake.

El estelar jardinero que ahora pertenece a los Leones del Escogido, no solo tenía toda su carrera en Lidom jugando para las Estrellas Orientales, sino que al momento de salir del equipo en la pasada temporada muerta vía la agencia libre era el capitán del club, y de los mejores 10 peloteros que han pasado por la franquicia de San Pedro en su historia.

Hablando para el Listín Diario, Lake admitió que fue difícil dejar a las Estrellas, puesto que era el equipo con el que siempre había jugado en el circuito criollo, sin embargo, dejó entredicho que al momento de negociar, no se le valoró como él esperaba, algo que sí hicieron los Leones.

“Cuando uno dura mucho en un lugar se siente parte de esa familia, pero esto es béisbol y muchas cosas pueden pasar. Yo creo que el Escogido me dio el valor que necesitaba y que me merezco, y por eso estoy aquí, dispuesto a no fallar a esa confianza depositada”, afirmó Lake.

El versátil jugador, que recientemente fundó el club 30-100 en jonrones y bases robadas respectivamente en la historia de la liga, aseguró que con el Escogido no se verá de él menos de lo que ya ha mostrado en la liga, pues continuará jugando con el mismo empeño y dispuesto a aportar donde sea que el dirigente lo coloque.

“Soy un pelotero que así como la pone en el canal, sabe llegar a la base hasta con un toque, si sé que con mis piernas o cualquier otra herramienta puedo contribuir para ganar, ahí voy a estar para mi equipo”, manifestó el pelotero.

“Lo primordial para ganar es tener la disposición, jugar duro, enfocarse en lo que uno debe de hacer, seguir lo que hace a un ganador, y los resultados se van a ver”, añadió

Ejemplo para los más jóvenes

Con 33 años de edad, Lake es ya un veterano jugador de la liga, aunque esto no quiere decir que esté en sus últimas, y así lo demuestran sus todavía veloces piernas, pero con toda la experiencia que ya ha acumulado en la pelota local, siendo campeón con varios equipos, el jardinero considera que tiene con qué ayudar a los jóvenes peloteros de los Leones esta temporada.

“Aquí tenemos muchos muchachos que tienen hambre de ganar y que están sobrados de talento, y aquí estaré dispuesto a cualquier ayudar en lo que sea que necesiten”, sostuvo Lake.

El ambiente en los Leones

Lake afirmó que no se siente para nada extraño jugando con los escarlatas, primero porque ya había compartido equipo con algunos de los peloteros del conjunto, y también porque desde el primer día le mostraron que era parte especial de la franquicia.

“Esto realmente es otro flow aquí en la capital. de verdad me siento demasiado feliz de estar aquí, porque somos como una familia, los muchachos nos tratamos como hermanos, y sin importar la situaión en la nos encontremos siempre estamos unidos y con buena cara”, dijo Lake.

En la actual temporada, Lake batea para .204 de promedio, .290 OBP, .370 SLG, con OPS de .660. Ha conectado tres cuadrangulares, además de seis carreras remolcadas con ocho anotadas. Tiene cuatro bases robadas en cinco intentos, seis bases por bolas y 11 ponches en 13 partidos con los Leones, en los que en la mayoría ha sido el primer bateador de la alineación escarlata, cumpliendo hasta el momento con la encomienda de motorizar la ofensiva del Escogido.