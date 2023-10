Frank Howard jugó para Escogido

Falleció ayer Frank Howard, uno de los jugadores más notables de Grandes Ligas durante los años 60 y 70. Fue un jonronero auténtico, aunque solo acumuló 382 en una carrera de casi 20 años.

Sin embargo, tres veces pasó de los 40 jonrones, incluyendo una temporada de 48 en 1969 para los Senadores de Washington. En esos años, también cruzó la barrera de las 100 empujadas cuatro veces.

Howard, además, fue novato del año para los Dodgers de Los Angeles, y se despidió con 1119 empujadas más 1774 hits. No le dieron buena votación para el Salon de la Fama.

Quiero resaltar, en otro sentido, que este mastodonte de 6 pies 7 pulgadas jugó con los Leones del Escogido en la temporada 1959-60 ayudando al equipo a su tercera corona seguida.

Sobre él se cuenta que vivía en el hotel Jaragua y que era famoso por consumir notables cantidades de comida. En su desayuno se hacía acompañar de 10 huevos, por ejemplo.

En su ofensiva con el Escogido, participó en 58 juegos, todo el torneo, agotando 218 turnos, promedio de .307, con 9 jonrones y 46 empujadas. Fue líder del campeonato en estos dos últimos renglones. (Es decir que Howard fue compañero de equipo de Felipe y Mateo Alou, sobre todo Felipe que había debutado en Grandes Ligas el año anterior. Felipe, inclusive, fue líder de bateo ese año aquí con .359).

(Dice la historia que ese año hizo su debut en Lidom Jesús Alou, pero apareció en un partido sin consumir turno. Pudo haberlo como defensa o corredor, aunque no tengo el dato a manos).

Emergencias de Lidom

Sobre el actual torneo de beisbol profesional dominicano avanzo algunos comentarios sobre temas específicos, y a modo de colaboración:

.- Para Vitelio y para Licey-Escogido, deben poner atención al factor limpieza del estadio Quisqueya Juan Marichal. Los asientos no están siendo bien atendidos, inclusive en los llamados Palcos Corporativos hay porta-vasos totalmente rotos o desaparecidos que no han sido respuestos. Esto es inexplicable pues indica que no le ponen atención.

.- En los parqueos que vende la compañía Wepa, hay un gran área sin luces, totalmente apagada. Las bombillas parece que se quemaron el torneo pasado y nadie ha puesto atención.

.-Deben poner atención al reloj del pitcheo. No veo la baja del tiempo porque Lidom no ofrece los tiempos de cada juego ni tampoco la asistencia.

Mejorando: Fue bueno en lunes para la delegación dominicana presente en los Panamericanos de Chile. Ese evento finaliza este sábado , y Dominicana está corriendo contra el reloj para alcanzar la meta de 40 medallas, la misma de hace cuatro años en Lima, Perú. Ayer lograron 4 de judo y un oro en el relevo mixto, una modalidad nueva en el atletismo mundial y que esta vez domina Dominicana. El grupo incluye a Marileidy Paulino, que asiste a estos juegos solo para actuar en los 200 metros. Claro, la presión para RD existe porque si no llegan a la meta serán criticados.. Inclusive, se supone que deberían alcanzar las 50 medallas por el tema de que han pasado cuatro años. Ya veremos cuál sería la excusa.

Ya beisbol fracaso y echó la culpa a Lidom, que no prestó sus peloteros.También a los jugadores que se poncharon cuando debieron dar jonrón.. ¿En serio?.

El viajante. Craig Counsell, el manager de los Cervecderos de Milwaukee, se ha convertido en un tipo apetecible. Está en un tour por Cleveland y los Mets que lo quieren de manager.. Parece que el tipo tiene calidad, y así lo ha demostrado en 9 años al frente de Milwaukee.. Tres veces ha ganado la División Central y otras ha clasificado vía wild card.

Serie Mundial: Texas ganó 3 por 1 el 3er. Juego de la serie mundial, en Phoenix, Arizona. El pitcher abridor de Texas, Max Scherzer, salió lesionado luego de 3 entradas de 2 hits , pero la clave fue Jon Gray , quien tiró 3 innings en cero de solamente 2 hits… Le hicieron una a Aroldis Chapman, pero luego se resolvió.. José Leclerc cerró el noveno sin problemas…..Corey Seager dio el batazo más relevante, jonrón de dos vueltas en el tercer episodio, su 5to. de postemporada. . Texas está delante 2-1 y esta noche va el cuarto juego…Texas, además, asegura su regreso a casa para un posible 6to. juego..

