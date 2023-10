Kelly lanza en grande y Arizona iguala la Serie Mundial

Merrill Kelly calificó su desvío de cuatro temporadas a Corea del Sur como una experiencia "perdida en la traducción". Cuando hizo su debut en la Serie Mundial, fueron los bateadores de los Rangers de Texas los que estaban desorientados.

El derecho de 35 años lanzó pelota de tres hits en siete entradas, Ketel Marte extendió su racha de hits en postemporada a un récord de 18 juegos y los Diamondbacks de Arizona derrotaron a Texas 9-1 el sábado por la noche para igualar la Serie Mundial a un juego cada uno.

"En este momento de mi carrera, nada me va a sorprender", dijo Kelly. "Creo que ir a Corea a los 26 años es mucho más aterrador que lanzar en las Grandes Ligas o incluso en la Serie Mundial".

Kelly ponchó a nueve, no dio bases por bolas y permitió su única carrera en el primer jonrón de Mitch Garver en el quinto con un sinker en la parte baja de la zona de strike. Sus 22 strikes cantados fueron la mayor cantidad para un lanzador de la Serie desde Stephen Strasburg en el Juego 6 para los Nacionales de Washington de 2019.

"Pensé que podría lanzar nueve entradas hoy en algún momento", dijo el manager de los Diamondbacks, Torey Lovullo, contemplando lo que habría sido el primer juego completo en la Serie Mundial desde 2015. "Pero para que eso suceda, 89 lanzamientos, tienes que subirlo probablemente otros 35. No iba a dejar que hiciera 120 lanzamientos".

Gabriel Moreno conectó un jonrón de la ventaja en un cuarto episodio de dos carreras contra Jordan Montgomery, y Tommy Pham se fue de 4-4 con un par de dobles. Los bateadores de Arizona abrieron el marcador al final cuando los jóvenes Diamondbacks se recuperaron rápidamente de una agónica derrota la noche anterior.

Marte conectó un sencillo de dos carreras en un octavo episodio de tres carreras, rompiendo un empate en la racha de hits más larga de postemporada con Derek Jeter, Manny Ramírez y Hank Bauer. Marte tiene un hit en todos los juegos de postemporada que ha jugado.

Una noche después de desperdiciar una ventaja de dos carreras en la novena entrada en una derrota por 6-5 en 11 entradas, los Diamondbacks superaron a Texas 16-4, la mayor cantidad de hits para un equipo en un juego de la Serie en nueve años.

Emmanuel Rivera también conectó un sencillo de dos carreras y el novato Corbin Carroll tuvo un par de sencillos productores. El venezolano Lourdes Gurriel Jr. y Evan Longoria, de 38 años, conectaron sendos sencillos en una carrera para Arizona, que consiguió su primera victoria como visitante en la Serie Mundial después de cuatro derrotas que se remontan a 2001.

La serie al mejor de siete, apenas la tercera entre equipos comodines, se traslada a Arizona para el Juego 3 el lunes en el primer juego de la Serie en Phoenix desde 2001.

Texas ha ganado sus ocho partidos fuera de casa en esta postemporada, igualando un récord de Grandes Ligas.

"Seríamos ingenuos si pensáramos que nos vamos a escapar con cuatro victorias seguidas contra un equipo que realmente lucha duro de la misma manera que lo hicimos nosotros", dijo el primera base de los Rangers, Nathanial Lowe.

Kelly fue reclutado por Tampa Bay en 2010 y había pasado seis temporadas en las menores cuando el lanzador Doug Mathis le dijo que había sido descubierto por un cazatalentos surcoreano mientras lanzaba en Rochester, Nueva York. Los agentes de Kelly en Apex Baseball arreglaron un contrato y Kelly pasó de 2015 a 2018 con SK Wyverns en Incheon.

"Definitivamente tuve visiones e imágenes de mí sentado en este podio", dijo Kelly en la sala de entrevistas posterior al juego, relatando cómo se levantaba cada mañana, preparaba café y revisaba los juegos de la MLB. "Se sentía literal y figurativamente a kilómetros de distancia".

En una entrevista en el campo con MLB Network, lo llamó "Lost in Translation", refiriéndose a la película de 2003 de Sofia Coppola sobre el desplazamiento cultural, diciendo que "en cuanto a cómo ven el pitcheo, durante cuatro años tuve que resolverlo yo mismo".

"Los entrenadores que tuve, el factor de traducción, obviamente, es un poco un obstáculo", dijo más tarde en la sala de entrevistas. "Al final del día, creo que lo que más me ayudó allí es ser mi propia voz y mi propio entrenador de pitcheo".

Kelly hizo su debut en las Grandes Ligas con Arizona en 2019 y tiene marca de 48-43. Tuvo marca de 12-8 con efectividad de 3.29 en 30 aperturas esta temporada y tiene marca de 3-1 con efectividad de 2.25 en cuatro aperturas de postemporada.

El sábado solo tuvo un conteo de tres bolas.

"Simplemente un gran mando. Conectó sus puntos toda la noche, cuatro lanzamientos. Estaba encendido", dijo el manager de los Rangers, Bruce Bochy.

La abuela de Kelly, June, estaba en el juego y él esperaba verla por primera vez desde una visita en 2011 cuando conducía a los entrenamientos de primavera con su esposa.

El hermano de Kelly, Reed, también estaba en las gradas. El año pasado, Merrill llevó a Reed al Juego 3 de la Serie Mundial en Filadelfia.

"Su cumpleaños es Halloween", dijo Merrill Kelly. "Me envió un mensaje de texto el otro día diciendo que obviamente este es probablemente el mejor regalo de cumpleaños que podría darle".

PHAM-TASTIC

Pham, adquirido en la fecha límite de cambios de los Mets de Nueva York, entró en una racha de 29-3 que incluyó un jonrón en el Juego 1. Conectó un sencillo en el segundo, conectó dobles por el jardín derecho en el cuarto y sexto, y conectó un sencillo en el octavo. También fue interceptado en la segunda base por Montgomery.

Pham se inspiró en el libro de autoayuda de Kurt Reece "Good Is The Enemy Of Great".

"Uno de mis mentores, a quien los Cardenales de San Luis contrataron, se lo dio a un grupo de nosotros para que lo leyéramos y que fuimos elegidos a dedo de los Cardenales para trabajar con él", dijo Pham. "Lo recomiendo encarecidamente."