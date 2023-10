Dusty Baker se retira como mánager y espera encontrar una nueva vocación

Mientras Dusty Baker oficialmente terminaba un capítulo notable en su ilustre carrera, dijo el jueves que se siente obligado a hacer más en el juego en el próximo.

Baker, de 74 años, confirmó su retiro en una conferencia de prensa luego de su cuarta temporada dirigiendo a los Astros de Houston, quienes estuvieron a una victoria de alcanzar la Serie Mundial por tercer año consecutivo con una derrota ante los Rangers de Texas el lunes por la noche en el Juego 7 de la Serie Mundial . Serie de campeonato de la Liga Americana.

El masticador de palillos y narrador épico terminó su carrera en el noveno lugar de todos los tiempos con 2,183 victorias en 4,046 juegos de temporada regular. Fue el duodécimo entrenador en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar las 2.000 victorias y el primer hombre negro en hacerlo.

Diez de los otros 11 entrenadores que han acumulado al menos 2.000 victorias están en el Salón de la Fama. Bruce Bochy (2,093), quien todavía dirige a los Rangers y aún no es elegible, es la única excepción.Baker comenzó a dirigir en 1993 después de una carrera de 19 años como jardinero. Jugó con Hank Aaron en Atlanta y ganó una Serie Mundial con los Dodgers en 1981.

Baker dijo el jueves que asistir al funeral de Aaron en 2021 fue una experiencia reveladora para él.

“Todas estas personas hablaban de cómo Hank había contribuido y ayudado en su educación universitaria y afectado esta vida y aquella vida”, dijo Baker. “Regresé a casa y le dije a mi esposa: 'No siento que haya hecho nada'.

“No sé qué voy a hacer, pero sé que será bueno, sea lo que sea. Creo que."

Baker dirigió a San Francisco, los Cachorros de Chicago, Cincinnati y Washington antes de llegar a Houston.

Baker's Giants, protagonizada por Barry Bonds, entró en el Juego 6 de la Serie Mundial de 2002 contra los Angelinos a una victoria de un título. Como equipo visitante durante los últimos dos juegos de esa serie, los Giants desperdiciaron una ventaja de cinco carreras en una derrota de 6-5 en el Juego 6 antes de que los Angelinos ganaran el título con una victoria de 4-1 en el Juego 7.

Baker recibió muchas críticas sobre su carrera como manager, especialmente por su manejo agresivo de los jóvenes lanzadores de los Cachorros, Mark Prior y Kerry Wood, quienes se agotaron como abridores debido a una lesión. Pero Baker persistió y tuvo éxito: es el único entrenador en la historia de las Grandes Ligas que ha llevado a cinco equipos diferentes a la postemporada.

Después de ser despedido por los Nacionales luego de una temporada de 97 victorias en 2017, Baker se preguntó si alguna vez tendría otra oportunidad de dirigir, y mucho menos ganar ese título esquivo.

En su hogar en California, mientras trabajaba en su negocio de vinos y cultivaba berza en su jardín, a menudo se sentía perplejo por haber sido ignorado en entrevistas tantas veces a medida que aparecían vacantes gerenciales y desaparecían, después de haber hecho preguntas que, según él, no habían recibido respuesta durante mucho tiempo. los años.

Luego vino la llamada del dueño de los Astros, Jim Crane, después del escándalo de robo de señales que le costó el trabajo a AJ Hinch, y Baker estaba de regreso en el dugout.

Baker asumió el cargo para la temporada 2020 acortada por COVID-19. Los Astros llegaron a la postemporada como comodín antes de calentarse en los playoffs y quedar a una victoria de llegar a la Serie Mundial.

Baker registró un récord de 320-226 con los Astros, llevándolos a los playoffs en cada una de sus cuatro temporadas y ganando el banderín dos veces.

Baker hizo dos viajes a la Serie Mundial antes de ganarlo todo con Houston la temporada pasada. Baker y los Astros cayeron ante los Bravos en seis juegos en 2021 después de su derrota más aplastante en el Clásico de Otoño de 2002.

“Probablemente fueron los cuatro años más rápidos que pasé en mi vida”, dijo Baker. “Pero eso es lo que sucede cuando estás ganando. Cuando estás perdiendo, tres o cuatro años pueden parecer una década”.El propietario de los Astros, Jim Crane, se dirigió directamente a Baker en la conferencia de prensa del jueves.

“Fuiste un gran ejemplo para todos”, dijo Crane. “Te amamos y te extrañaremos. Entraste y nos ayudaste cuando necesitábamos ayuda. Hiciste un gran trabajo. Eras el único que podía hacer eso”.

Baker usó su anillo de Serie Mundial el jueves y dijo que no ha usado su anillo de los Dodgers de 1981 desde hace tiempo porque “no le queda bien en 30 años”.

“Estaba un poco enojado con el mundo cuando terminé de jugar”, dijo Baker. “Como muchos jugadores afroamericanos y latinos, en realidad no hay empleos. Iba a ir a casa. Y entonces mi papá me dijo: 'Después de toda la gente que has conocido, no te corresponde a ti llevarte y poseer lo que te dieron. Depende de usted transmitirlo a otra persona. Eso es lo que he intentado hacer”.

Baker dijo que siente que tiene asuntos pendientes en torno al béisbol.

“Aún no he decidido lo que voy a hacer, pero voy a ir a casa a hablar con mi hija, que se cree mi madre, y pasar un tiempo con mis nietos y dejar que el Señor me diga. decirme adónde ir y qué hacer con mi vida”, dijo Baker. “Todavía siento que no he hecho lo que se supone que debo hacer en la vida, así que creo que el Señor tiene grandes cosas por delante para mí”.

Houston tiene la sexta apertura de manager en la temporada baja después de Cleveland, los Mets de Nueva York, San Diego, San Francisco y los Angelinos de Los Ángeles. Sólo los Gigantes han llenado la vacante, contratando a Bob Melvin de los Padres.

"Trabajaremos en ello rápidamente", dijo Crane. “(El gerente general Dana Brown) y yo haremos el trabajo y encontraremos a alguien. Será difícil reemplazar a Dusty, pero trabajaremos rápido para conseguir a alguien en su lugar”.