Texas va a la Serie de Campeonato con su relevo mejor que nunca

Es cierto que el bullpen de los Astros ha sido uno de los mejores de Grandes Ligas en los últimos tiempos, con Ryan Pressly cerrando y siendo apoyado por los dominicanos Bryan Abreu, Héctor Neris y Rafael Montero, además de Phil Maton.

Del otro lado, el relevo de los oponentes de Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los Rangers, fue el quinto peor de las Mayores durante la temporada regular con efectividad de 4.77 y 85 jonrones permitidos. Pero desde hace aproximadamente un mes, ese aspecto ha mejorado bastante en los predios de Texas.

Ahora, el bullpen de los Rangers lleva promedio de carreras limpias de 2.16 en 16.1 entradas de esta postemporada – la mejor entre los ocho equipos que participaron en la ronda divisional de los playoffs – con 18 ponches. Los principales brazos de ese relevo de la tropa de Bruce Bochy son el dominicano José Leclerc, Cory Bradford, el cubano Aroldis Chapman y Josh Sborz.

Así se ven los números de cada uno en esta postemporada:

Leclerc: 5.0 entradas, una carrera limpia (EFE de 1.80), seis ponches

Bradford: 3.2 ceros de tres hits y cuatro ponches

Chapman: 2.2 ceros de un solo hit, pero con cuatro bases por bolas (ojo con eso)

Sborz: 2.2 ceros con tres ponches

“Nuestro bullpen ha hecho un buen trabajo”, dijo Bochy durante la Serie Divisional que barrieron los Rangers en tres partidos frente a los Orioles. “Para ser honesto, ha sido un reto todo el año. (El coach de pitcheo) Mike (Maddux) y yo hemos hablado del bullpen a diario, tratando de mantener las cosas en orden. En ocasiones, han estado en orden. En otras, hemos tenido que tapar algunos hoyos”.

Efectivamente, fue una evolución con muchos altibajos. Will Smith empezó el año como cerrador, logrando un total de 22 salvamentos en la campaña. Pero cuando él tambaleó, Texas adquirió desde Kansas City a Chapman, quien venía brillando por los Reales. Sin embargo, el cubano tampoco fue la solución a largo plazo, exhibiendo cierta inconsistencia. Ahora, una opción viable para el final de los partidos ha sido Leclerc, quien no permitió carrera alguna en sus últimas ocho presentaciones de la campaña regular y fue el lanzador que consiguió el último out en las primeras cinco victorias de los Rangers en esta postemporada.

“He tenido la oportunidad de tirar en todo momento y he aprendido de cada una de esas situaciones”, dijo Leclerc el mes pasado, refiriéndose a sus funciones en el pasado como taponero, su historia reciente como preparador y su especie de “regreso” al rol del noveno episodio.

La combinación de Leclerc-Bradford-Chapman-Sborz ha dado la talla hasta ahora contra los Rays y los Orioles. Ahora toca la ronda de campeonato contra los reinantes monarcas de la Serie Mundial, los Astros, equipo que castigó el pitcheo – incluyendo el relevo – de los Rangers al barrerlos en el Globe Life Field a principios de septiembre.

Ese bullpen de los Rangers de hace un mes y medio no es el de ahora. Y para que Texas tenga posibilidades de destronar a Houston como campeón de la Liga Americana, con el Juego 1 programado para el domingo en el Minute Maid Park de Houston, el pitcheo en relevo tendrá que seguir dando la cara.

“Últimamente, contamos con no sólo uno o dos muchachos. Tenemos algunas opciones bien buenas”, expresó Bochy. “En realidad, no hay nadie (en el bullpen) con que no me sentiría cómodo.

“Creo que estamos tan bien como en nuestro mejor momento del año en cuanto al bullpen, con la salud, cómo están tirando la bola y su confianza”.