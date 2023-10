Rangers no han decidido, pero Scherzer dice estar listo para lanzar tras sesión de bullpen

Max Scherzer se declaró “listo para jugar” después de lanzar otra sesión de bullpen y realizar ejercicios de fildeo el viernes, dos días antes de que los Rangers de Texas abran la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Rangers no han anunciado si el tres veces ganador del premio Cy Young será parte de la plantilla de la serie, y esa decisión no tiene que ser revelada hasta el domingo antes del primer juego en Houston. Scherzer no ha lanzado en un partido desde el 12 de septiembre, debido a una distensión muscular en un hombro.

“Me siento bien, recuperado, Marqué todas las casillas que pude”, dijo Scherzer durante un entrenamiento en Globe Life Field antes de que el equipo viajara a Houston. “Así que estoy listo para jugar”.

El manager de Texas, Bruce Bochy, quien no habló con los medios el viernes, y el coach de pitcheo, Mike Maddux, se han dicho alentados por el progreso de Scherzer, adquirido por medio de un canje a los Mets de Nueva York.

Los Rangers sí anunciaron al zurdo Jordan Montgomery, otra adquisición de último momento, como su abridor probable para el primer juego contra los Astros. Montgomery tiene marca de 1-0 con una efectividad de 3.27 en sus dos aperturas esta postemporada, incluido el segundo encuentro de la Serie Divisional en Baltimore, el domingo pasado.

Después de su sesión de bullpen con uniforme, Scherzer fildeó rolas hacia ambas líneas del Globe Life, y también realizó algunas jugadas cubriendo primera base.

“Hago dos días cubriendo primera en el año, un día en los entrenamientos de primavera y uno más un día previo a la postemporada”, dijo Scherzer con una sonrisa.

Scherzer dijo que confiaba en que sacaría out a los bateadores, y sabia que tendría que dar su mejor juego contra los Astros. Pero no sabía cuánto tiempo podía aguantar en un juego.

“No puedo responder esa pregunta. Simplemente será jugar de oído”, dijo Scherzer. “Estaré en comunicación con Boch y Mad Dog (Maddux), y veremos cómo se desarrolla esto. ... Hemos tenido conversaciones, si siento algo, tengo que salir del juego”.

La última sesión de bullpen siguió a un juego simulado el miércoles, cuando Scherzer realizó 68 lanzamientos contra bateadores y tuvo varios segmentos de altibajos.

Maddux dijo que Scherzer “mantuvo su poder durante los 68 (lanzamientos)... No dio saltos en sus latidos del 1 al 68. Esa fue la parte alentadora. Necesita afinar un poco”.

Scherzer también había lanzado contra bateadores la semana pasada antes de la Serie Divisional de la Liga Americana.