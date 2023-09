Junior Lake dispuesto a hacer lo necesario para que los Leones del Escogido triunfen

Junior Lake, una de las principales adquisiciones de los Leones del Escogido en la nueva agencia libre de la Lidom, declaró que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que el equipo rojo se corone campeón en la temporada 2023-24 de la Lidom.

El jardinero se reportó este jueves a la concentración del Escogido que se realiza en la academia de los Yankees de Nueva York y expresó su felicidad y agradecimiento hacia Dios y los Leones por la oportunidad que le ha brindado el equipo de la capital.

“Mi disposición siempre estará para ganar. No me importan los resultados a mi favor. Si el equipo sale victorioso, me sentiré satisfecho”, indicó el oriundo de San Pedro de Macorís.

“En cualquier cosa que pueda ayudar, sea tocando la bola, robando una base o defendiendo, ahí estaré para cualquier situación en la que el mánager (Víctor Estévez) me necesite”, siguió diciendo.

Lake, de 33 años, ha sido uno de los peloteros más productivos del béisbol dominicano desde su debut con las Estrellas Orientales en el campeonato 2009-10. Acumula 31 cuadrangulares, 169 producidas, 97 bases robadas y un OPS de .742 en 429 encuentros de Serie Regular.

También ha sido ganador de seis premios Guante de Oro y ha sido miembro de los equipos campeones de las Águilas Cibaeñas (2017-18), las Estrellas (2018-19) y los Toros del Este (2019-20).

Junior insistió en que su presencia en el Escogido es con el propósito de que en el venidero torneo el equipo levante el trofeo de campeones nacionales, algo que no se logra desde el 2015-16.

Sobre el ambiente en el Escogido, Lake señaló que se siente como en casa, ya que conoce a muchos de los peloteros que integran la nómina escarlata.

“He jugado con la mayoría, Jimmy (Paredes), Asencio (Yeison), Rijo (Wendell), Sandber (Pimentel), con muchos de ellos. Tenemos una relación de compañeros y estoy contento de estar aquí junto a ellos”, explicó.

Santos también se reportó

Además de Lake, el lanzador Víctor Santos se reportó a las prácticas de los Leones. El derecho ha sido un lanzador muy útil para el Escogido en las últimas dos campañas, con rendimiento de 4-1, 2.32 de efectividad, 1.26 de WHIP y 32 ponches en 31.0 episodios.