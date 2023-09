Juan Soto establece varias marcas

Es otoño y Juan Soto está encerrado. ¿Qué más hay de nuevo?

“Ojalá quedara un mes”, dijo Soto el martes después de haber lanzado un par de jonrones sin duda en la victoria de los Padres por 4-0 sobre los Gigantes en Oracle Park. “Eso es octubre”.

No, los Padres técnicamente aún no están fuera de competencia. Los dos jonrones de Soto y los brillantes 8 2/3 de Seth Lugo los mantuvieron con vida, mientras eliminaban oficialmente a San Francisco. Pero los Padres penden de un hilo y necesitan ganar, mientras que los resultados de cinco días en otros lugares también les favorecen. Como tal, Soto parece destinado a perderse el escenario de octubre que tanto ama.

Esta no ha sido la temporada favorita de Soto, ni mucho menos. Comenzó el año lentamente y luego superó esas luchas. Lidió con los efectos de una lesión en el dedo que le molestaba cuando hacía swing, y jugó a pesar de ello.

“Ha sido una montaña rusa”, dijo Soto. “Empecé lento. Entonces me calenté. Luego regresa lento, luego caliente, luego lento: es solo béisbol. Así es como va. Tienes que venir todos los días y tratar de trabajar”.

Los dos jonrones de Soto el lunes fueron los 34º y 35º de la temporada, estableciendo un récord personal. Sus 17 juegos con múltiples jonrones están empatados en el tercer lugar de todos los tiempos antes de cumplir 25 años, solo detrás de los 19 de Eddie Mathews y los 18 de Hal Trosky.

“Los tipos como él, y hay muy pocos de ellos, saben que va a ser selectivo”, dijo el manager de los Padres, Bob Melvin. “Sabes que se irá si no lo tiras por encima del plato. ¿Y si lo tiras por el plato? Ese es su jonrón número 35”. Es notable que Soto pueda sentirse tan dudoso acerca de su temporada, después de haber hecho lo que ha hecho: está bateando .276/.410/.524 con esos 35 jonrones y 108 carreras impulsadas mientras lidera las Mayores con 128 bases por bolas.

Además de todo, Soto está preparado para jugar una temporada completa de 162 partidos por primera vez en su carrera. Y, de alguna manera, se ha vuelto más fuerte a medida que avanza el año.

“Significa que he estado haciendo un muy buen trabajo tratando de mantener mi cuerpo: mis entrenamientos, mis tratamientos y todo”, dijo Soto. “Así que me siento bastante bien al respecto. Siento que he estado haciendo las [cosas] correctas”.

Si tan solo tuviera un mes más... (Un breve comentario para aquellos de ustedes interesados en las permutaciones de los Padres: necesitan ganar, mientras que los Cachorros pierden cada uno de sus cinco juegos restantes, mientras que los Marlins pierden exactamente cinco de sus últimos seis y mientras los Rojos ganan no más de uno de los cuatro restantes.