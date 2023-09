Lo que falta

Será este domingo 1 de octubre cuando finalice el calendario regular de la campaña de Grandes Ligas 2023. Es una larga jornada de 6 meses y 162 juegos por equipos, el calendario más largo de cualquier deporte en el mundo.

Para los clubes que clasifican a postemporada es una delicia. Para los que no, es un gran alivio para irse a casa a tiempo completo y trabajar para renacer esperanzas para la siguiente primavera.

Esta semana se estarán disputando algunos puestos de clasificación pendientes aún. Veamos:

LIGA AMERICANA: En cuanto a las posiciones respecta, solo en la parte Central hay un ganador visible, Mellizos de Minnesota. Este es un grupo adverso pues los restantes cuatro clubes que la forman juegan en negativo. Es un mundo bizarro.

En el Este, los Orioles, con 97 victorias acercándose a las 100, tienen solo dos juegos de ventaja sobre Tampa, que podría quedar en primer lugar. En el Oeste, Tampa barrió a Seattle el fin de semana y se subió a la cima con ventaja de 2 juegos y medio sobre Houston. Los Astros tuvieron el "descaro" de dejarse barrer de Kansas City en la serie de tres juegos. Los Reales ya suman 102 derrotas.

Respecto del wild card de la Americana, Tampa o Baltimore ocuparían el primer lugar, pero hay tres equipos con chances de play off: Toronto y Houston en la segunda posición, pero Seattle está a medio juego de ellos dos.

LIGA NACIONAL: Aquí la cosa es más fácil. Atlanta, Milwaukee y Dodgers serán ganadores de sus grupos (Este, Central y Oeste, respectivamente). En wild card, Filadelfia es líder fácil con 4 juegos y medio sobre el segundo lugar, que comparten Arizona y Cachorros. Con posibilidades de colarse están Miami y Cincinnati.

Es probable que la decisión se vaya al fin de semana, y quién sabe si hasta el domingo.

CONDOLENCIAS. Deseo enviar mis condolencias a los familiares de dos personas fallecidas los últimos días, de gran reconocimiento y aprecio público.

Para la familia de Álvaro Arvelo hijo, fallecido a mediados de semana, en especial a su hijo Mario Virgilio, quien jugó softbol con los periodistas en la liga de la ACD en los años 90.

A Manuel Mota, José, Andy y demás hermanos, por la partida de Margarita, quien no solo fue madre de 8 hijos. También fue deportista y promotora de obras de caridad. Una gran pérdida para su familia.

AVANZANDO: Juan Soto sigue produciendo y ayer pegó su jonrón 33, en la victoria de San Diego 12 por 2 sobre San Luis. Se acerca a uno de su máxima cantidad de 34 Hrs., logrados en 2019. En esa ocasión remolcó 110 vueltas, ahora tiene 105, pero puede llegar hasta dicha cifra. San Diego tiene 9-1 de sus últimos diez juegos, pero el tiempo se le termina para aspirar a un puesto wild card. Hay demasiado tráfico en ese grupo.

BARRIDA: Los Reales de Kansas City, con 102 derrotas "en el buche", barrieron su serie de tres ante los Astros, en Houston. Ayer ganaron 6 por 5, y su récord ahora es de 54-102… Houston tiene 85-71, perdió su primer lugar del Oeste, y ahora agoniza para clasificar wild card. Jordan Álvarez, cubano de Houston, pegó su jonrón 29, y Salvador Pérez, venezolano de Kansas, su número 22. Houston terminó una estadía en casa con 1-5… Kansas City ha ganado 6 seguidos y 9 de 10.

HISTORIA. La noche del viernes, Aaron Judge pegó tres jonrones en un triunfo de 7 por 1 sobre Arizona. Es el primer jugador de la franquicia en disparar 3 cuadrangulares dos veces en una misma campaña, pues había hecho lo mismo el 23 de agosto pasado. Judge suma ahora 35 jonrones en 100 juegos, con 70 empujadas. Los tres batazos fueron entre right center o el right, lo cual habla muy bien de su fuerza y de su swing. El sábado no hubo juego, pero lo celebrarán este lunes. Ayer, Arizona venció por la misma ruta de 7-1 detrás de un pitcheo de Zac Gallen, que tiró 6 innings de 3 hits y 8 ponches. Gallen tiene 17-8 y 3.49… Todavía tiene otra salida el próximo viernes, a ver si los Diamondbacks se cuelan a play off.

ESFUERZO: Los Rojos de Cincinnati siguen haciendo su esfuerzo por clasificar. Este domingo cortaron una racha de 4 derrotas, venciendo a los Piratas 4 por 2… Elly de la Cruz, que sigue llamando la atención negativamente, falló 4 veces y batea .225… En sus últimos 7 juegos tiene de 26-4 con 11 ponches…

CELEBRANDO: El sábado, el Escogido y los Toros anunciaron cambio de jugadores de Grandes Ligas, pero en Lidom. Los Toros recibieron a Vladimir Guerrero Jr., y los Leones a José Ramírez, dos estelares… En su juego dominical, Vladimir celebró el cambio con par de jonrones, y condujo a Toronto a una victoria de 9 por 5 sobre Tampa Bay… ¿Por qué la celebración? Porque hace unos meses había declarado a la prensa de NY que le pedía cambio al Escogido, y finalmente fue complacido. Él tuvo un pinchazo con los Rojos el pasado invierno, cuando no lo ingresaron al roster cuando quería jugar en la parte final…

IMPRESIONANTE: El voleibol femenino dominicano tiene una actitud increíble. Las Reinas del Caribe fueron al preolímpico de China, perdieron su primer juego ante la República Checa, pero luego ganaron 7 seguidos arrollando a las potencias… Simplemente impresionante, y ya están en los Juegos Olímpicos de París 2024.