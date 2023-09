Ronny Mauricio dispara el primer jonrón en su joven carrera en Grandes Ligas

Ronny Mauricio conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas y Pete Alonso conectó su 44to de la temporada para que los Mets de Nueva York vencieran el martes 7-4 a los Diamondbacks de Arizona.

Francisco Álvarez también se fue lejos, José Butto obtuvo la primera victoria de su carrera y Nueva York le propinó a los Diamondbacks una costosa derrota mientras intentan mantener su pequeña ventaja en una concurrida carrera por el comodín final de la Liga Nacional.

Arizona dejó varados a nueve y conectó dos dobles matanzas que terminaron la entrada con las posibles carreras del empate o la ventaja en el plato.

"Tenemos que ser un poco más tercos en algunas situaciones muy claves con hombres en posición de anotar y esperar ejecutar a un nivel muy alto", dijo el manager de los Diamondbacks, Torey Lovullo.

Arizona comenzó el día con una ventaja de un juego y medio sobre Miami y San Francisco por el tercer comodín de la Liga Nacional. Miami perdió ante Milwaukee, pero Cincinnati se acercó a un juego de los Diamondbacks al superar a Detroit 6-5 en 10 entradas. San Francisco recibió a Cleveland más tarde.

Nueva York ganó horas después de que David Stearns aceptara convertirse en el presidente de operaciones de béisbol del equipo, según varios informes, ocupando un puesto que ha estado vacante desde que Steve Cohen compró el equipo después de la temporada 2020.

Mauricio, quien fue llamado desde las menores el 1 de septiembre y comenzó su carrera con una racha de hits de cinco juegos, puso a los Mets adelante 3-1 con un tiro de 440 pies profundamente en el segundo piso del jardín derecho en la cuarta. El novato de 22 años lanzó su bate al aire y señaló el dugout local antes de comenzar su trote.

“Sabes que lo golpeas bien y simplemente se siente bien”, dijo Mauricio a través de un traductor.

Mauricio tiene cuatro carreras impulsadas en los primeros dos juegos de la serie de cuatro juegos.

"Espero mucho de mí mismo", dijo. “Sé que soy un buen jugador. Y sí, espero que contribuya”.

Una entrada más tarde, la jardinera izquierda de los Diamondbacks, Lourdes Gurriel Jr., ni siquiera se movió cuando Alonso conectó un drive de dos carreras que fue cronometrado a 113 mph desde el principio y viajó 424 pies hasta el segundo piso de la izquierda.

Álvarez conectó abriendo el octavo. Brandon Nimmo duplicó dos veces y triplicó, mientras que DJ Stewart también consiguió tres de los 13 hits de Nueva York. Francisco Lindor terminó con dos carreras impulsadas.

Butto (1-2) permitió una carrera y ponchó a siete en cinco entradas. Hizo 91 lanzamientos, incluidos sólo 25 al retirar a sus últimos ocho bateadores.

“Hablé con Álvarez en ese momento y le dije: 'Tenemos que seguir atacando a los bateadores y conseguir outs rápidos'”, dijo Butto a través de un traductor. “Porque en esas primeras dos entradas, estaba profundizando (el conteo) y lancé muchos lanzamientos allí”.

Sam Coonrod derribó a Seby Zavala con las bases llenas en el octavo y luego dio base por bolas a Geraldo Perdomo para poner el marcador 6-4 antes de que Adam Ottavino consiguiera que el veloz Corbin Carroll rodara para una doble matanza que puso fin a la entrada.

“Pensé que era una situación realmente buena para nosotros: teníamos a los mejores de la alineación con las bases llenas y un out y no ejecutamos. No acortamos la distancia como pensé que lo haríamos”, dijo Lovullo. "Pensé que al menos íbamos a poner el marcador 6-5, ponernos en posición de jugar una carrera menos en la novena entrada".