Los Yankees rinden homenaje a equipo de todos los tiempos

De vuelta en el Yankee Stadium y escuchando los vítores a los 49 años, Derek Jeter dio algunos consejos para el equipo al que condujo a cinco títulos.

"Estoy trabajando para cambiar el nombre de Old-Timers por otro", dijo. “Cuando estás jugando, cuando estás en el banquillo y estás viendo el partido, y nunca te imaginas siendo presentado en los Old-Timers', porque nunca piensas que vas a envejecer. , que — no somos viejos, ¿verdad? No somos viejos. Más viejo. Pero hombre, es un sentimiento especial. Los fanáticos, lo que hace grande a esta organización es el respeto que tienen por la historia”.

El ex capitán de los Yankees asistió a su primer Día de los Veteranos el sábado cuando Nueva York celebró el 25 aniversario del equipo de 1998 que ganó 125 juegos. Fue presentado al final, tal como solía serlo Joe DiMaggio. Una grabación del difunto locutor Bob Sheppard retumbaba: “Ahora bateando, número dos, Derek Jeter”.

Jeter se retiró después de la temporada 2014 con 3.465 hits, sexto en la lista de su carrera. Su número, el último de los Yankees de un solo dígito disponible, fue retirado en 2017 y fue votado para el Salón de la Fama tres años después, cuando fue elegido en 396 de 397 boletas. Después de desempeñarse como director ejecutivo de los Miami Marlins desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2022, se unió a la cobertura de béisbol de Fox.

Jorge Posada, Andy Pettitte y Mariano Rivera, compañeros del Core Four, se unieron a la reunión junto con el ex manager Joe Torre. Bernie Williams estuvo ausente luego de una cirugía de reemplazo de hombro el jueves, pero grabó un breve mensaje en video.

Torre entendió la decepción de los fanáticos con los actuales Yankees, quienes comenzaron el día 70-71 y en peligro de sufrir su primera temporada perdedora desde 1992. Algunos fanáticos han dirigido su enojo al actual manager Aaron Boone; algunos abucheos fueron dirigidos a Boone cuando fue presentado.

“Cuando aceptas hacer este trabajo, y creo que Derek se refirió a ello, las expectativas aquí están por las nubes”, dijo Torre en una conferencia de prensa, flanqueado por los Core Four. “No hay forma de evitarlo. Vas a tener que lidiar con eso y entender que siempre habrá esa nube que se cierne sobre ti cuando las cosas van mal. Y por lo que he podido charlar con Boonie y verlo de vez en cuando, lo está manejando muy bien. Él está ahí afuera, está trabajando duro y eso es todo lo que realmente puedes hacer. Han tenido algunos malos momentos, pero eso no es una excusa cuando eres miembro de los Yankees. Se espera que ganes. Y, como digo, cuando se inscribió, sabía en lo que se estaba metiendo”.

El mensaje de Jeter al equipo actual fue conciso.

"Ganar. Es así de simple”, dijo. "No estamos eliminados, así que sales y ganas un juego, un juego a la vez".

Además de los Yankees de 1998, se presentó al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2009, Hideki Matsui, junto con varios miembros del equipo que ganó el título de 1978, incluidos Bucky Dent, Ron Guidry, Roy White y Mickey Rivers.

Las viudas del miembro del Salón de la Fama Whitey Ford, el cinco veces manager Billy Martin y el capitán Thurman Munson también fueron presentadas como parte de un evento que comenzó en 1947 cuando aparecieron por primera vez Ty Cobb y Babe Ruth.